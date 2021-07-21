Причиной жесткой посадки Ан-28 могло стать обледенение

Ранее пассажиры самолета Ан-28 раскрыли
детали произошедшего. Так, спортсмен Роман Макеев отметил, что пилот минут пять пытался реанимировать заглохшие двигатели, затем нашел подходящее болото для посадки. При падении самолет задел ветки, потом зацепился носом и перевернулся. Пассажирка Ольга Козлова
в свою очередь отметила, что люди до последнего надеялись, что пилот запустит двигатели. Когда самолет упал, люди начали быстро выбираться, помогая друг другу, так как боялись, что самолет взорвется. Пассажиры подчеркнули, что серьезных травм ни у кого нет. На болоте они вытащили из самолета сиденья и ожидали помощи.