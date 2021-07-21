Причиной жесткой посадки Ан-28 могло стать обледенение

Раскрыта главная версия о причинах жесткой посадки, которую 16 июня совершил пассажирский Ан-28 в тайге в Томской области : согласно приоритетной версии, после взлета с площадки «Кедровый» произошло обледенение. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

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Эксперты пришли к выводу, что после взлета и набора высоты самолет попал в зону высокой влажности и отрицательных температур. Это привело к обледенению воздухозаборников обоих двигателей и к их остановке. В случае подтверждения этой версии пилотам придется объяснить, почему состоялся вылет и не сработала противообледенительная система.

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Источник, близкий к расследованию, отметил, что 16 июня Ан-28 авиакомпании ООО «СиЛА» совершил ночной перелет из Томска на площадку «Кедровый», расположенную примерно в 350 километрах от областного центра. Утром того же дня самолет должен был вернуться, однако вылет пришлось перенести почти на шесть часов вечера. Источник издания уточнил, что в компании опасались именно обледенения. По словам первого заместителя директора «СиЛА» Александра Гениевского, задержка произошла по метеоусловиям, однако точной причины он назвал.

Согласно метеоданным, 16 июля над Бачкарским районом Томской области повисли плотные кучево-дождевые облака, а в пределах облачности находилась зона перехода температуры воздуха от положительных к отрицательным значениям. Ан-28 должен был лететь на высоте около трех километров и гарантированно попадал в зону сильного обледенения еще при взлете.

Воспоминания пассажиров

Ранее пассажиры самолета Ан-28 раскрыли детали произошедшего. Так, спортсмен Роман Макеев отметил, что пилот минут пять пытался реанимировать заглохшие двигатели, затем нашел подходящее болото для посадки. При падении самолет задел ветки, потом зацепился носом и перевернулся. Пассажирка Ольга Козлова в свою очередь отметила, что люди до последнего надеялись, что пилот запустит двигатели. Когда самолет упал, люди начали быстро выбираться, помогая друг другу, так как боялись, что самолет взорвется. Пассажиры подчеркнули, что серьезных травм ни у кого нет. На болоте они вытащили из самолета сиденья и ожидали помощи.

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