Пенсионерка украла 200 тысяч рублей в офисе в центре Москвы

По данным полиции, 12 июля сотрудница одной из коммерческих фирм, офис которой находится в центре города на улице 2-я Тверская-Ямская, обратилась с заявлением о краже.

Сотрудниками полиции была оперативно задержана подозреваемая в краже. Ею оказалась жительница подмосковного Королева 1955 года рождения. Своей вины пенсионерка отрицать не стала. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).