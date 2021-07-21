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Пенсионерка зашла в офис в центре Москвы и украла 200 тысяч рублей

Мослента
55 минут назад
Полиция задержала пенсионерку из Подмосковья, похитившую у москвички 200 тысяч рублей и 700 евро. Злоумышленница вытащила деньги из сумки, оставленной потерпевшей без присмотра. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.
Пенсионерка украла 200 тысяч рублей в офисе в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным полиции, 12 июля сотрудница одной из коммерческих фирм, офис которой находится в центре города на улице 2-я Тверская-Ямская, обратилась с заявлением о краже.
«По словам потерпевшей, в этот день она оставила в незапертом кабинете сумку с кошельком, в котором находились 200 тысяч руб. и 700 евро. Вернувшись в помещение, женщина обнаружила отсутствие денежных средств», — говорится в сообщении.
Сотрудниками полиции была оперативно задержана подозреваемая в краже. Ею оказалась жительница подмосковного Королева 1955 года рождения. Своей вины пенсионерка отрицать не стала. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).
Ранее в сети появились видеоролики, обличающие пенсионерку, ворующую растения с клумб и газонов около жилых домов в районе Хорошево-Мневники. Свой поступок женщина мотивировала тем, что спасает цветы, которые никто не поливает.
Происшествия,Криминал,Московская Область,Москва,
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