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На стройке на востоке Москвы двое рабочих погибли, упав с высоты десятого этажа

ТАССиещё 3
59 минут назад
Двое рабочих погибли на стройплощадке на востоке Москвы, упав с высоты десятого этажа. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе столичной прокуратуры.
На московской стройке погибли двое рабочих
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"По предварительной информации, 20 июля на строительном объекте в Измайловском проезде двое рабочих упали с высоты десятого этажа. Они погибли на месте", - сказали в прокуратуре.
По данному факту Измайловской межрайонной прокуратурой проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при строительных работах.
На месте находится заместитель Измайловского межрайонного прокурора Антон Хрипунов.
Происшествия,Генпрокуратура РФ,Москва,
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