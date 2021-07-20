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Двое рабочих упали с высоты десятого этажа на востоке Москвы

Вечерняя Москваиещё 1
59 минут назад
При проведении строительных работ на востоке столицы двое рабочих упали с десятого этажа. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 20 июля.
Рабочие упали с десятого этажа в Москве
Фото: Денис Гришкин / АГН МоскваДенис Гришкин / АГН Москва
Инцидент произошел на Измайловском проезде, 9а. Состояние пострадавших уточняется.
20 июля при падении лифта на юго-востоке города пострадали три сотрудника полиции, их госпитализировали. Инцидент произошел на улице Маршала Чуйкова.
Похожий инцидент произошел в середине июля. Тогда мужчина и женщина выпали из окна многоэтажного жилого здания в столице и разбились насмерть. Трагедия произошла на улице Борисовские Пруды.
Происшествия,Москва,
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