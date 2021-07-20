Появилось видео с осуждающим взяточничество главой ГИБДД по Ставрополью

Появилось видео с участием главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, в котором он осуждает инспекторов, берущих взятки. Ролик размещен в Telegram-канале Life Shot.«К сожалению, не все сотрудники госавтоинспекции могут устоять перед предложением и получают денежные вознаграждения, чем также нарушают закон», — заявляет Сафонов в своем выступлении.20 июля главу ГИБДД Ставрополья и его подчиненных задержали сотрудники МВД и Росгвардии. По версии следствия, Сафонов и шесть его подельников получили взятки на сумму более 19 миллионов рублей.