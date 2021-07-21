В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Москве задержали участницу Pussy Riot Риту Флорес

Газета.Ruиещё 2
26 минут назад
Участница Pussy Riot Рита Флорес была задержана Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее адвоката Мансура Гильманова.
В Москве задержали участницу Pussy Riot Риту Флорес
Фото: ТАССТАСС
"Риту задержали и везут в ОВД "Котловка". Причина задержания пока не ясна", - рассказал юрист.
Ранее двое участников Pussy Riot Анна Кузьминых и Александр Софеев покинули Россию, освободившись из под домашнего ареста. До них из страны выехала активистка панк-группы Вероника Никульшина.
С начала лета участники Pussy Riot Мария Алехина, Вероника Никульшина, Александр Софеев и Анна Кузьминых были несколько раз задержаны и арестованы за административные правонарушения. При этом обвиняемые и их защита настаивали на невиновности.
Происшествия,Вероника Никульшина,Александр Софеев,Мария Алехина,МВД,РИА Новости,Москва,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители