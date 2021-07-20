Взятки на 19 млн: подробности дела главы ГИБДД Ставрополья

</iframe</blockquote></div><div class="aRmfw"><h2><a data-blocks="click_link_contentpage" class="j-article-text-link" href="https://www.rambler.ru/transition/?redirect_url=https%3A%2F%2Fnews.ru%2Fincidents%2F35-sotrudnikov-gibdd-vmeste-s-nachalnikom-zaderzhali-na-stavropole%2F" target="_blank">О задержании Сафонова 20 июля сообщил депутат Госдумы Хинштейн </a></h2></div><div class="aRmfw"><div>В Ставропольском крае задержали 35 сотрудников ГИБДД во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. У последнего нашли настоящий дворец с золотым унитазом. Задержанных обвиняют в коррупции, сообщил депутат <a data-article-text-tag href="/organization/gosduma/" class="j-article-text-tag j-article-text-tag-organization biqpf-autotag" data-blocks="click_link_contentpage_organization" target="_blank">Госдумы</a> <a data-article-text-tag href="/person/hinshteyn-aleksandr/" class="j-article-text-tag j-article-text-tag-person biqpf-autotag" data-blocks="click_link_contentpage_person" target="_blank">Александр Хинштейн</a> в своём Telegram-канале. По его словам, «верхушка» работала как настоящая мафия.</div></div><div class="aRmfw"><div>По его словам, верхушке управления вменяют организацию преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления полномочиями. Хинштейн отметил, что по факту сотрудники ГИБДД являли собой «настоящую мафию».</div></div><div class="aRmfw"><div><div class="article__image-wrapper--loading"><img src="https://img01.rl0.ru/e36a9b47066fd0293a87dfd0b6786b02/765x-i/https/store.rambler.ru/news/img/c7d48a1527b7336d243f3ce6b42bb8fc"/></div><div><a target="_blank" href="https://ria.ru/" class="article__image-link">РИА Новости</a></div></div></div><div class="aRmfw"><blockquote>По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всём: от блатных номеров и пропуска большегрузов до торговли песком, — сказал он.</blockquote></div><div class="ZQYQa"><div class=""><div class="_1ErId cBGVA"><div class="_1cgiz"><div id="adfox-432396574" class="_1gx0Z" style="display:block"></div></div></div></div></div><div class="aRmfw"><div>Также в Telegram-канале Baza уточняется, что банда гибэдэдэшников действовала с 2017 года. По мнению следствия, только лишь за обеспечение беспрепятственного проезда грузовиков с зерном Сафонов и компания получили почти 20 миллионов рублей.</div></div><div class="aRmfw"><div><div><div><script async src="https://telegram.org/js/telegram-widget.js?15" data-telegram-post="bazabazon/7560" data-width="100%"></script></div></div></div></div><div class="aRmfw"><div>На опубликованных в Сети фото видно, что Сафонов ни в чём себе не отказывал. Юзеры особенно отметили золотой унитаз и дизайн особняка в духе рококо. Некоторые даже пошутили, что в таком «дворце» могла бы находиться резиденция какого-нибудь монарха, однако в здании живёт «скромный» начальник УГИБДД по Ставрополью.</div></div><div class="aRmfw"><div>Ранее главный госинспектор отдела Центральной таможни был задержан за взятку в размере 500 тысяч рублей. Его отправили под домашний арест.</div></div><div class="aRmfw"><h2><a data-blocks="click_link_contentpage" class="j-article-text-link" href="https://www.rambler.ru/transition/?redirect_url=https%3A%2F%2Ftass.ru%2Fproisshestviya%2F11943471" target="_blank">При обыске у главы ГИБДД Ставрополья и его подельников изъяли автомобили и деньги</a></h2></div><div class="aRmfw"><div>Сотрудники силовых структур изъяли у задержанного начальника ГИБДД Ставропольского края и его подельников автомобили и деньги. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.</div></div><div class="aRmfw"><blockquote>"Во время обысков у фигурантов изъяты дорогостоящие автомобили, денежные средства, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В отношении полицейских, причастных к противоправной деятельности, назначено проведение служебной проверки. В случае установления вины сотрудников они будут уволены их <a data-article-text-tag href="/organization/mvd/" class="j-article-text-tag j-article-text-tag-organization biqpf-autotag" data-blocks="click_link_contentpage_organization" target="_blank">органов внутренних дел</a>", - сказала она.</blockquote></div><div class=""><div class=""><div class="_1cgiz"><div id="adfox-435684906" class="banner--native-article--dir1 _1gx0Z" style="display:block"></div></div></div></div><div class="aRmfw"><h2><a data-blocks="click_link_contentpage" class="j-article-text-link" href="https://www.rambler.ru/transition/?redirect_url=https%3A%2F%2Fregnum.ru%2Fnews%2Fsociety%2F3326577.html" target="_blank">Задержанный начальник управления ГИБДД Ставрополья просил не давать взятки</a></h2></div><div class="aRmfw"><div>На Ставрополье задержаны около 40 сотрудников краевого управления ГИБДД во главе с начальником госавтоинспекции Алексеем Сафоновым. Об этом 20 июля сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн (<a data-article-text-tag href="/organization/edinaya-rossiya/" class="j-article-text-tag j-article-text-tag-organization biqpf-autotag" data-blocks="click_link_contentpage_organization" target="_blank">«Единая Россия»</a>). Официальной информации от правоохранительных органов о задержании пока нет. Сайт МВД по региону обвалился, пишут, что на нем ведутся технические работы.</div></div><div class="aRmfw"><div>Предварительно сказано, что задержаны сотрудники ГИБДД за организацию преступного сообщества, получение взяток, злоупотребление должностными полномочиями.</div></div><div class="aRmfw"><div>Напомним, в должности руководителя управления госавтоинспекции Ставропольского края Сафонов проработал восемь с половиной лет. Его назначили на пост главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Ставрополья 29 декабря 2012 года.</div></div><div class="aRmfw"><div>Не далее как в марте 2021 года начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов выступил с видеообращением к водителям региона, в котором попросил не провоцировать сотрудников ГИБДД на получение взяток. По словам Сафонова, за неполные три месяца 2021 года было возбуждено 56 уголовных дел о попытке подкупа госавтоинспекторов.</div></div><div class="aRmfw"><blockquote>«Я еще раз предлагаю вам, уважаемые участники дорожного движения, не нарушать закон, не подвергать себя уголовно наказуемому деянию и его последствиям, и также не провоцировать сотрудников госавтоинспекции», — заявил Алексей Сафонов.</blockquote></div><div class="_3gBpB _1N-gT"><div></div></div><div class="ZQYQa"><div class=""><div class="_1ErId LTCoz"><div class="_1cgiz"><div id="adfox-508991615" class="_1gx0Z" style="display:block"></div></div></div></div></div><div class=""><div class=""><div class="_1cgiz"><div id="adfox-442305842-2" class="banner--sponsored _1gx0Z" style="margin-bottom:3px;display:block"></div></div></div></div></div><div class="_2Vlvj"><div class="_1Q0tr" data-blocks="tags"><span class="uSDYx _2IiU0"><a href="/incidents/" class="tFyyb" data-index="1" data-blocks="click_tags_down_contentpage::1">Происшествия</a><span class="bRimx">,</span></span><span class="uSDYx _2IiU0"><a href="/video/" class="tFyyb" data-index="2" data-blocks="click_tags_down_contentpage::2">Видео</a><span class="bRimx">,</span></span><span class="uSDYx _2IiU0"><a href="/person/hinshteyn-aleksandr/" class="tFyyb" data-index="3" data-blocks="click_tags_down_contentpage::3">Александр Хинштейн</a><span class="bRimx">,</span></span><span class="uSDYx _2IiU0"><a href="/person/safonov-aleksey/" class="tFyyb" data-index="4" data-blocks="click_tags_down_contentpage::4">Алексей Сафонов</a><span class="bRimx">,</span></span><span class="uSDYx _2IiU0"><a href="/organization/gibdd/" class="tFyyb" data-index="5" data-blocks="click_tags_down_contentpage::5">ГИБДД</a><span class="bRimx">,</span></span><span class="uSDYx _2IiU0"><a href="/organization/edinaya-rossiya/" class="tFyyb" data-index="6" data-blocks="click_tags_down_contentpage::6">Единая Россия</a><span 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2.728-1.364 2.728-2.976zM71.175 5.03c2.294 0 4.836 1.674 4.774 5.084 0 3.224-2.294 5.084-4.774 5.084-1.611 0-2.665-.868-2.975-1.178v5.58h-2.666V5.278h2.604v1.054c.31-.372 1.302-1.302 3.037-1.302zM56.916 9.06h4.526c-.062-.558-.372-1.984-2.17-1.984a2.314 2.314 0 00-2.356 1.984zm2.418-4.03c2.976 0 4.712 2.17 4.712 5.084v.31c0 .124-.062.558-.062.558h-7.13c0 .558.744 2.108 2.542 2.108 1.736 0 2.418-1.364 2.418-1.364l1.984 1.302s-1.302 2.17-4.402 2.17-5.146-2.232-5.146-5.084c0-2.852 2.046-5.084 5.084-5.084zm-8.122 9.92h2.852L50.53 5.278h-2.79l-3.596 9.672h2.914l2.046-6.138h.062l2.046 6.138zm-9.858-4.588c0-1.116-.62-2.666-2.418-2.666s-2.542 1.24-2.542 2.604.744 2.79 2.542 2.79c1.798 0 2.418-1.612 2.418-2.728zm-2.17-5.084c2.17 0 4.836 1.426 4.836 5.022 0 2.48-1.736 4.96-5.146 4.96-3.596 0-5.084-2.79-5.084-6.2 0-6.262 2.976-8.06 6.82-8.06h2.914l-.806 2.17h-2.17c-3.472 0-3.782 2.604-3.844 2.914a4.285 4.285 0 012.48-.806zM26.474 9.37l-3.348-4.03-.062-.062H20.77v9.672h2.666V9.308l2.604 3.286.062.124h.682l2.666-3.41v5.642h2.666V5.278h-2.294L26.474 9.37zm-10.416 1.55v-.31h-.186c-.434 0-.868 0-1.302.062-1.55.186-2.17.62-2.17 1.364 0 .31.124 1.116 1.488 1.116 1.426 0 2.17-.93 2.17-2.232zm2.48 1.86c0 1.364.124 2.17 0 2.17h-2.48s-.062-.868-.062-.93c-.248.31-1.178 1.116-2.79 1.116-1.798 0-3.472-1.116-3.472-3.1 0-3.596 5.518-3.286 6.2-3.286 0 0 .248-1.674-1.798-1.674-1.426 0-2.542.992-2.542.992l-.744-1.984c.434-.31 1.674-1.054 3.534-1.054 2.728 0 4.03 1.24 4.154 4.278v3.472zM6.696 5.526c0-1.612-1.55-2.17-2.604-2.232H2.728v4.402h1.364c1.054 0 2.604-.558 2.604-2.17zM4.34 1c2.79 0 5.146 1.55 5.146 4.526 0 3.038-2.356 4.526-5.208 4.526H2.79v4.96H0V1h4.34z"></path></svg></a><span class="rui__39Yhw">18+</span></div></div><div class="rui__1DMVG"><div class="rui__26nbi rui__hdtZD"><a class="rui__3kZRx" title="Все новости" href="https://news.rambler.ru/?utm_source=news_media&utm_campaign=self_promo&utm_medium=footer&utm_content=news_media">Все новости</a><div class="rui__3yf7U"><a 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15V0"></path></svg>Ещё</button></div><div class="rui__26nbi rui__hdtZD"><a class="rui__3kZRx" title="Финансы" href="https://finance.rambler.ru/?utm_source=news_media&utm_campaign=self_promo&utm_medium=footer&utm_content=finance_media">Финансы</a><div class="rui__3yf7U"><a class="rui__1a-8S" title="Сравнение кредитов" href="https://finance.rambler.ru/financial-promo/?utm_source=news_media&utm_campaign=self_promo&utm_medium=footer&utm_content=finance_comparison" data-blocks="comparison">Сравнение кредитов</a><a class="rui__1a-8S" title="Экономика" href="https://finance.rambler.ru/economics/?utm_source=news_media&utm_campaign=self_promo&utm_medium=footer&utm_content=finance_media">Экономика</a><a class="rui__1a-8S" title="Компании" href="https://finance.rambler.ru/business/?utm_source=news_media&utm_campaign=self_promo&utm_medium=footer&utm_content=finance_media">Компании</a><a class="rui__1a-8S" title="Рынки" 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6.571l-.141-.141a.499.499 0 00-.707 0L7.5 9.652 4.278 6.43a.499.499 0 00-.707 0l-.141.141a.5.5 0 000 .707l3.717 3.717a.499.499 0 00.707 0l3.717-3.717a.5.5 0 000-.707M15 0v15M0 15V0"></path></svg>Ещё</button></div><div class="rui__26nbi rui__hdtZD"><a class="rui__3kZRx" title="Субботний" href="https://weekend.rambler.ru/?utm_source=news_media&utm_campaign=self_promo&utm_medium=footer&utm_content=weekend_media">Субботний</a><div class="rui__3yf7U"><a class="rui__1a-8S" title="Истории" href="https://weekend.rambler.ru/read/?utm_source=news_media&utm_campaign=self_promo&utm_medium=footer&utm_content=weekend_media">Истории</a><a class="rui__1a-8S" title="Люди" href="https://weekend.rambler.ru/people/?utm_source=news_media&utm_campaign=self_promo&utm_medium=footer&utm_content=weekend_media">Люди</a><a class="rui__1a-8S" title="Вещи" href="https://weekend.rambler.ru/items/?utm_source=news_media&utm_campaign=self_promo&utm_medium=footer&utm_content=weekend_media">Вещи</a><a class="rui__1a-8S" 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fill-rule="evenodd" d="M11.571 6.571l-.141-.141a.499.499 0 00-.707 0L7.5 9.652 4.278 6.43a.499.499 0 00-.707 0l-.141.141a.5.5 0 000 .707l3.717 3.717a.499.499 0 00.707 0l3.717-3.717a.5.5 0 000-.707M15 0v15M0 15V0"></path></svg>Ещё</button></div><div class="rui__26nbi rui__hdtZD"><a class="rui__3kZRx" title="Промокоды" href="//promokody.rambler.ru/?utm_source=news_media&utm_campaign=self_promo&utm_medium=footer&utm_content=promokody">Промокоды</a><div class="rui__3yf7U"><a class="rui__1a-8S" title="Wildberries RU" href="//promokody.rambler.ru/shops/wildberries-ru/?utm_source=news_media&utm_campaign=self_promo&utm_medium=footer&utm_content=promokody">Wildberries RU</a><a class="rui__1a-8S" title="Ozon" href="//promokody.rambler.ru/shops/ozon-ru/?utm_source=news_media&utm_campaign=self_promo&utm_medium=footer&utm_content=promokody">Ozon</a><a class="rui__1a-8S" title="Беру" 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\u003Cstrong\u003EАдрес редакции:\u003C\u002Fstrong\u003E 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 9, стр.1, БЦ «Даниловская мануфактура», ряды Солдатенкова.\u003Cbr \u002F\u003E\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fyandex.ru\u002Fmaps\u002F213\u002Fmoscow\u002F?ll=37.623139%2C55.700618&mode=routes&routes%5BactiveComparisonMode%5D=auto&routes%5BtimeDependent%5D%5Btime%5D=2020-02-14T12%3A41%3A00&routes%5BtimeDependent%5D%5Btype%5D=departure&rtext=55.708841%2C37.622612~55.699467%2C37.625594&rtt=comparison&ruri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D37.623%252C55.709%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%252C%2520%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BF%25D1%2583%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE-%25D0%25A2%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%2520%25D0%25A2%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F~ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D108460314134&z=14\" rel=\"nofollow\" target=\"_blank\"\u003EМестоположение на карте\u003C\u002Fa\u003E\u003Cbr \u002F\u003E

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Косяк Николай Алексеевич родился и вырос в Москве. Изучал экономику и управление на предприятии в Московском государственном индустриальном университете. Начал карьеру в журналистике 16 лет назад с ответственного за выпуск на новостном портале ИД «Провинция».\u003C\u002Fp\u003E

\u003Cp\u003EНакапливал профессиональный опыт, работая фоторедактором, редактором спортивной редакции, выпускающим редактором проектов Рамблера. Последние 3 года полностью управляет редакторскими процессами в Рамблер\u002Fмедиа. Принимал непосредственное участие в трансформации агрегатора в пишущую редакцию, производящую собственный контент 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Участвовал в запуске тематических вертикалей на Рамблере. Внедрил новый медиа формат - VR-инфографику, основанную на \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Ffinance.rambler.ru\u002Feconomics\u002F34080987-borisov-proinspektiroval-hod-stroitelstva-istrebiteley-su-35-na-dalnem-vostoke\u002F\"\u003E3д-технологиях\u003C\u002Fa\u003E.\u003C\u002Fp\u003E

\u003Cp\u003EУспешно руководит не только Новостями, но и вертикалями Финансы, Спорт, Авто. По данным сервиса Яндекс. Метрика за март 2019 Рамблер\u002Fфинансы заняли 2-ю позиция по суточной и недельной аудитории. Финансовая медиавертикаль Рамблера обошла даже Ведомости.\u003C\u002Fp\u003E

\u003Cp\u003EРамблер\u002Fавто занял 2-ю позицию по суточной аудитории. Вертикаль обошла именитый «За рулем» и другие ведущие контент-проекты автомобильной тематики. В отчете Brand Analytics за сентябрь 2019 года в топе медийных платформ российского интернета Рамблер\u002Fновости обогнали Яндекс. Новости, поднявшись на четвертое место в рейтинге цитируемости.\u003C\u002Fp\u003E","is_active":true,"image":{"id":42653223,"url":"https:\u002F\u002Fnews.store.rambler.ru\u002Fimg\u002F2f3c52fdadba8bc5d6e9c8ece1521f7c","description":null,"width":1000,"height":1000,"source":{"title":"Рамблер_21","url":null},"s3":true},"projects_ids":[1,2,5,7,9]},{"id":20,"name":"Дарья Зарецкая","alias":"darya-zaretskaya","specialization":"Выпускающий редактор","description":"\u003Cp\u003EE-mail: \u003Ca href=\"mailto:editor.d.zaretskaya@rambler.ru\"\u003Eeditor.d.zaretskaya@rambler.ru\u003C\u002Fa\u003E\u003Cbr\u002F\u003E

Дарья Зарецкая выпускница факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Еще во время учебы пробовала себя в различных сферах творчества. Занималась переводами в крупном издательстве, сотрудничала с радиостанциями «Маяк» и «Голос России». После пришла на работу в ИД «Московский комсомолец», где задержалась почти на 10 лет. Начинала простым корреспондентом, став в последствии обозревателем. В 2010 году решила попробовать новую сферу деятельности и пришла в «Рамблер» редактором новостей. Сейчас отвечает за входящий трафик, который создаёт пишущая редакция, являясь «правой рукой» шеф-редактора Николая Косяка. Также принимала непосредственное участие в трансформации агрегатора в пишущую редакцию, производящую собственный контент 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Участвовала в запуске тематических вертикалей на Рамблере.\u003C\u002Fp\u003E","is_active":true,"image":{"id":42653222,"url":"https:\u002F\u002Fnews.store.rambler.ru\u002Fimg\u002Ff249c87fc4de146d50550b8339f1c7d7","description":null,"width":1000,"height":1000,"source":{"title":"Рамблер_20","url":null},"s3":true},"projects_ids":[1,2,5,7]},{"id":28,"name":"Алевтина Жаркова","alias":"alevtina-zharkova","specialization":"Редактор","description":"\u003Cp\u003EE-mail: \u003Ca href=\"mailto:editor.a.zharkova@rambler.ru\"\u003Eeditor.a.zharkova@rambler.ru\u003C\u002Fa\u003E\u003Cbr\u002F\u003E

Алевтина изучала славянскую филологию в Государственной академии славянской культуры, потом получила второе образование в Российском государственном гуманитарном университете. Работала корректором в издательстве, специализирующемся на периодических изданиях экономической тематики, писала статьи для профильных журналов по кадровому делопроизводству. С 2016 года работает в «Рамблере». Сейчас отвечает за создание видео-контента на площадках портала.\u003C\u002Fp\u003E","is_active":true,"image":{"id":42722620,"url":"https:\u002F\u002Fnews.store.rambler.ru\u002Fimg\u002Ff7e6884a7ecde22ad19da135a17ab60c","description":null,"width":1000,"height":1000,"source":{"title":null,"url":null},"s3":true},"projects_ids":[1,2,4,5,6,7,8,10,11]},{"id":25,"name":"Александр Котлеткин","alias":"alexander-kotletkin","specialization":"Редактор","description":"\u003Cp\u003EE-mail: \u003Ca href=\"mailto:editor.a.kotletkin@rambler.ru\"\u003Eeditor.a.kotletkin@rambler.ru\u003C\u002Fa\u003E\u003Cbr\u002F\u003E

Окончил Курганский государственный университет по специальности журналистика. С 2014 года работал фотокорреспондентом и бильд-редактором, снимал для региональных и федеральных изданий, побеждал в фотоконкурсах. В 2018 году работал на Чемпионате мира в России по футболу. В «Рамблер» пришел в 2019 году, сейчас отвечает за фото-контент.\u003C\u002Fp\u003E ","is_active":true,"image":{"id":42721670,"url":"https:\u002F\u002Fnews.store.rambler.ru\u002Fimg\u002F9a10bf268c62c6f9d061441a2e9120d0","description":null,"width":1000,"height":1000,"source":{"title":null,"url":null},"s3":true},"projects_ids":[1,2,5,7]},{"id":42,"name":"Александр Кузьмин","alias":"aleksandr-kuzmin","specialization":"Видео-редактор","description":"\u003Cp\u003EE-mail: \u003Ca href=\"mailto:aleksandr.kuzmin@rambler-co.ru\"\u003Ealeksandr.kuzmin@rambler-co.ru\u003C\u002Fa\u003E\u003Cbr\u002F\u003E","is_active":true,"image":null,"projects_ids":[1,7,5,2]},{"id":15,"name":"Алиса Селезнёва","alias":"alisa-selezneva","specialization":"Редактор","description":"\u003Cp\u003EE-mail: \u003Ca href=\"mailto:editor.a.selezneva@rambler.ru\"\u003Eeditor.a.selezneva@rambler.ru\u003C\u002Fa\u003E\u003Cbr\u002F\u003E

Алиса Селезнева - выходец из семьи военнослужащих и родилась в Германии. Однако выросла и получила образование в Волгограде. Несмотря на то, что училась в лицее в гуманитарном классе, решила поступать в Волгоградский государственный университет на специальность совершенно не связанную ни с филологией, ни с журналистикой. Однако, после окончания вуза в 2007 году, поняла, что просто жаждет писать тексты. Принимала участие в литературных конкурсах, делала заметки для сайтов по туризму. А в 2011 году решила попробовать свои силы в журналистике и начала сотрудничать с изданием, занимающимся проблемами Кавказа. Проработав там 8 лет и занимая должность старшего редактора, сменила сферу деятельности. С июля 2019 года — автор «Рамблер\u002Fновостей».\u003C\u002Fp\u003E\r\u003Cp\u003EНесмотря на небольшой срок работы уже появились новости, которые считает лучшими. В том числе новость про \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fnews.rambler.ru\u002Fincidents\u002F42665572-vinovnikami-chp-s-a321-nazvali-chaek-s-musornogo-poligona\u002F\"\u003Eпредполагаемых виновников жесткой посадки Airbus A-321 в Подмосковье\u003C\u002Fa\u003E, а также новости из мира шоу-бизнеса с использованием соцсетей, например, о \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fnews.rambler.ru\u002Fstarlife\u002F42852629-model-ustroila-fotosessiyu-na-mogile-nachalovoy\u002F\"\u003Eвозмутившей интернет-пользователей фотосессии Кравец или \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fnews.rambler.ru\u002Fstarlife\u002F42695081-ukrainskaya-pevitsa-obvinila-buzovu-v-plagiate\u002F\"\u003E«плагиате» Ольги Бузовой\u003C\u002Fa\u003E.\u003C\u002Fp\u003E","is_active":true,"image":{"id":42630987,"url":"https:\u002F\u002Fnews.store.rambler.ru\u002Fimg\u002Fcb71d2bd716d45e7d0fbdb8f7862b82f","description":null,"width":1000,"height":1000,"source":{"title":"Рамблер_11","url":null},"s3":true},"projects_ids":[1,2,5,7]},{"id":44,"name":"Анастасия Кирсанова","alias":"anastasiya-kirsanova","specialization":"Редактор","description":"\u003Cp\u003EE-mail: \u003Ca href=\"mailto:a.kirsanova@rambler-co.ru\"\u003Ea.kirsanova@rambler-co.ru\u003C\u002Fa\u003E\u003Cbr\u002F\u003E","is_active":true,"image":null,"projects_ids":[1,2,5,7]},{"id":53,"name":"Анна Безрукова","alias":"anna-bezrukova","specialization":"Редактор","description":null,"is_active":true,"image":null,"projects_ids":[1,2,5,7]},{"id":13,"name":"Артём Кульша","alias":"artem-kulsha","specialization":"Редактор","description":"\u003Cp\u003EE-mail: \u003Ca href=\"mailto:editor.a.kulsha@rambler.ru\"\u003Eeditor.a.kulsha@rambler.ru\u003C\u002Fa\u003E\u003Cbr\u002F\u003E

Артем Кульша — уроженец Сургута, выпускник московского Института журналистики и литературного творчества. После его окончания с красным дипломом в 2014 году на протяжении полутора лет работал редактором на сайте Newstube.ru, на протяжении еще полутора — главным редактором. Параллельно, летом 2016-го, в течение двух месяцев был внештатным автором развлекательных разделов на сайте Life.ru. С сентября 2017-го — автор «Рамблер\u002Fновостей». Его, по его же мнению, лучшие тексты — \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fnews.rambler.ru\u002Fcommunity\u002F41260615-ulyukaev-rabotaet-v-tyuremnoy-biblioteke-i-skuchaet-po-yoge\u002F\"\u003E про бывшего министра Улюкаева и йогу\u003C\u002Fa\u003E, \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fnews.rambler.ru\u002Fstarlife\u002F42870695-boyus-sprosit-zachem-bogomolov-vpechatlilsya-tyuremnymi-tatu\u002F\"\u003Eрежиссера Богомолова и татуировки\u003C\u002Fa\u003E, \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fgames.rambler.ru\u002Fnews\u002F41859537-v-steam-poyavilsya-simulyator-zhizni-v-rossii\u002F\"\u003Eсимулятор жизни в России\u003C\u002Fa\u003E и \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fsport.rambler.ru\u002Fsummer\u002F42060492-shapka-iz-kota-i-medved-bez-koleney-novye-talismany-rossii-na-oi\u002F\"\u003Eмедведя без коленей как талисмана России на Олимпиаде\u003C\u002Fa\u003E.\u003C\u002Fp\u003E","is_active":true,"image":{"id":42653152,"url":"https:\u002F\u002Fnews.store.rambler.ru\u002Fimg\u002Fd94212a9552088f02c56aece5e8de532","description":null,"width":1000,"height":1000,"source":{"title":"Рамблер_13","url":null},"s3":true},"projects_ids":[1,2,5,7]},{"id":27,"name":"Вадим Дроздов","alias":"vadim-drozdov","specialization":"Редактор","description":"\u003Cp\u003EE-mail: \u003Ca href=\"mailto:editor.v.drozdov@rambler.ru\"\u003Eeditor.v.drozdov@rambler.ru\u003C\u002Fa\u003E\u003Cbr\u002F\u003E

Вадим окончил Московский энергетический институт. Некоторое время работал по специальности, пока в 2018 году не начал обучение по специальности режиссёр монтажа. В итоге создание видео захватило его и стало основной профессией. В 2019 пришёл в «Рамблер» на должность видеоредактора. Сейчас отвечает за создание видео-контента на площадках портала.\u003C\u002Fp\u003E","is_active":true,"image":{"id":42722616,"url":"https:\u002F\u002Fnews.rambler.ru\u002Fimg\u002F2019\u002F11\u002F06\u002F190752.823049.4712.png","description":null,"width":1000,"height":1000,"source":{"title":null,"url":null},"s3":null},"projects_ids":[1,2,4,5,6,7,8,10,11]},{"id":31,"name":"Вероника Полынина","alias":"veronika-polynina","specialization":"Редактор","description":"\u003Cp\u003EE-mail: \u003Ca href=\"mailto:editor.v.polinina@rambler.ru\"\u003Eeditor.v.polinina@rambler.ru\u003C\u002Fa\u003E\u003Cbr\u002F\u003E

Выпускница филологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Связала свою жизнь с «Рамблером» в 2003 году: работала на должностях менеджера проектов и выпускающего редактора «Рамблер\u002Fновостей». С 2008 года ушла из компании и оттачивала редакторское мастерство в Мail.ru, издательствах Independent Media и Hachette. С 2016 года – автор «Рамблер\u002Fновостей».\u003C\u002Fp\u003E","is_active":true,"image":{"id":42653218,"url":"https:\u002F\u002Fnews.store.rambler.ru\u002Fimg\u002Fea4dc64d93968ed27036742c15ca76e1","description":null,"width":1000,"height":1000,"source":{"title":"Рамблер_17","url":null},"s3":true},"projects_ids":[1,2,5,7]},{"id":24,"name":"Елена Красовская","alias":"elena-krasovskaya","specialization":"Редактор","description":"\u003Cp\u003EE-mail: \u003Ca href=\"mailto:editor.e.krasovskaya@rambler.ru\"\u003Eeditor.e.krasovskaya@rambler.ru\u003C\u002Fa\u003E\u003Cbr\u002F\u003E

Окончила химический факультет Московского государственного университета, но спустя несколько лет после получения диплома попробовала силы в журналистике и осталась в этой области. С 2011 года пишет тексты, работала копирайтером для ряда интернет-изданий, сотрудничала с различными компаниями, была шеф-редактором образовательного портала. Сейчас ведёт блоги, является колумнистом издания Rusbase. В «Рамблер» пришла в 2016 году и отвечает за создание видео-контента.\u003C\u002Fp\u003E ","is_active":true,"image":{"id":42721613,"url":"https:\u002F\u002Fnews.store.rambler.ru\u002Fimg\u002Fe279e60cb6ca67dc21fb13d9d47a9251","description":null,"width":1000,"height":1000,"source":{"title":null,"url":null},"s3":true},"projects_ids":[1,2,4,5,6,7,8,10,11]},{"id":41,"name":"Елена Прошина","alias":"elena-proshina","specialization":"Редактор","description":null,"is_active":true,"image":null,"projects_ids":[1,2,5,7]},{"id":18,"name":"Ирина Лебедева","alias":"irina-lebedeva","specialization":"Редактор","description":"\u003Cp\u003EE-mail: \u003Ca href=\"mailto:editor.i.lebedeva@rambler.ru\"\u003Eeditor.i.lebedeva@rambler.ru\u003C\u002Fa\u003E\u003Cbr\u002F\u003E

Ирина Лебедева родилась и живет в Москве. Окончила факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. В журналистику пришла в девятом классе средней школы и осталась на всю жизнь. Работала во всех сегментах средств массовой информации - от многотиражной печати до федеральных СМИ, как в печатных изданиях, так и на интернет-порталах. Любимая тематика - \"жизнь и приключения звезд\". Последний год наполняет контентом вертикаль \"Шоу-бизнес\" Рамблера.\u003C\u002Fp\u003E","is_active":true,"image":{"id":42653220,"url":"https:\u002F\u002Fnews.store.rambler.ru\u002Fimg\u002Fb7653fb15170c95e903f573153edd2cf","description":null,"width":1000,"height":1000,"source":{"title":"Рамблер_18","url":null},"s3":true},"projects_ids":[1,2,5,7]},{"id":23,"name":"Лера Букина","alias":"lera-bukina","specialization":"Редактор","description":"\u003Cp\u003EE-mail: \u003Ca href=\"mailto:editor.v.bukina@rambler.ru\"\u003Eeditor.v.bukina@rambler.ru\u003C\u002Fa\u003E\u003Cbr\u002F\u003E

Лере Букиной 28 лет, но у нее уже две специальности. Она окончила Московский Институт Иностранных языков, много лет работала переводчиком и репетитором английского языка. Затем получила второй диплом – журналиста, окончив Московский Международный Университет.\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003EЖурналистика – стала работой, а также хобби, ведь в свободное от работы время Лера пишет рассказы и переводит их на иностранные языки. Кроме того, она увлекается рисованием (делает открытки), видеосъемкой (художественной) и фотосъемкой. Очень любит путешествовать, ведь это поистине вдохновляет и помогает раскрываться творчески.\u003C\u002Fp\u003E ","is_active":true,"image":{"id":42721619,"url":"https:\u002F\u002Fnews.store.rambler.ru\u002Fimg\u002Fbe4ca4ebe16ecae6b35f3b0eddcf8b9f","description":null,"width":1000,"height":1000,"source":{"title":null,"url":null},"s3":true},"projects_ids":[1,2,5,7]},{"id":19,"name":"Майк Габриелян","alias":"mayk-gabrielyan","specialization":"Редактор","description":"\u003Cp\u003EE-mail: \u003Ca href=\"mailto:editor.m.gabrielyan@rambler.ru\"\u003Eeditor.m.gabrielyan@rambler.ru\u003C\u002Fa\u003E\u003Cbr\u002F\u003E

Майк Габриелян выпускник филологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. После его окончания в 2004 году начались поиски себя, удачно продолжившиеся в издании — пионере российской интернет-журналистики «Газете.ru». Более 10 лет работал в отделе «Общество», на его счету многочисленные репортажи из судов и с митингов, фантасмагоричные тексты про гонения на ветеринаров из-за запрещенного кетамина, выставку «Запретное искусство-2006» и уход в подземный бункер 30 жителей пензенской деревни в ожидании апокалипсиса.\u003C\u002Fp\u003E

\u003Cp\u003EС середины августа 2016 года — автор «Рамблер\u002Fновостей». Его, по его же мнению, лучшие тексты — про то, как в Тверской области сначала торжественно открыли площадку с мусорными баками, а потом фонарь, про высадку десятков нелегальных мигрантов на пляже на юге Испании, на популярном у нудистов пляже в Тенерифе и суету с букмекерскими ставками вокруг рождения первенца герцога и герцогини Сассекских.\u003C\u002Fp\u003E","is_active":true,"image":{"id":42630910,"url":"https:\u002F\u002Fnews.store.rambler.ru\u002Fimg\u002Fe2bde19475cf1550dda1efd4f2a3ae8c","description":null,"width":1000,"height":1000,"source":{"title":"Рамблер_2","url":null},"s3":true},"projects_ids":[1,2,5,7]},{"id":16,"name":"Мария Иванова","alias":"mariya-ivanova","specialization":"Редактор","description":"\u003Cp\u003EE-mail: \u003Ca href=\"mailto:editor.m.ivanova@rambler.ru\"\u003Eeditor.m.ivanova@rambler.ru\u003C\u002Fa\u003E\u003Cbr\u002F\u003E

В 2013 году окончила Московский государственный университет печати имени Ивана Фёдорова (сейчас - Высшая школа печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета). Мария стажировалась в National Geographic, «Русском Репортере», работала в km.ru и РБК. С 2016 года она профессионально пишет для Рамблера о геополитике и интернет-трендах, работая с зарубежными источниками. Общий стаж в журналистике - более шести лет.\u003C\u002Fp\u003E\r\u003Cp\u003EМария Иванова стала лауреатом нескольких конкурсов журналистских работ, владеет тремя языками, среди самых читаемых её материалов на Рамблере - \r\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fnews.rambler.ru\u002Fworld\u002F40724481-nazvany-imena-podozrevaemyh-v-otravlenii-skripaley\u002F\"\u003E«Названы имена подозреваемых в отравлении Скрипалей»\u003C\u002Fa\u003E, \r\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fnews.rambler.ru\u002Fworld\u002F38652611-obzor-zarubezhnyh-smi-poluchitsya-li-u-rossii-otstoyat-olimpiytsev\u002F\"\u003E«Обзор зарубежных СМИ: получится ли у России отстоять олимпийцев»\u003C\u002Fa\u003E,\r\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fnews.rambler.ru\u002Fworld\u002F41969512-bez-shutok-kak-na-zapade-vstretili-pobedu-zelenskogo\u002F\"\u003E«Без шуток»: как на Западе встретили победу Зеленского\u003C\u002Fa\u003E, \r\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fnews.rambler.ru\u002Fcommunity\u002F42893514-poka-vy-spali-vy-ne-znaete-kak-eto-strashno-na-samom-dele\u002F\"\u003E«Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»\u003C\u002Fa\u003E.\u003C\u002Fp\u003E","is_active":true,"image":{"id":42653217,"url":"https:\u002F\u002Fnews.store.rambler.ru\u002Fimg\u002F17cbd7057459bcaed1495fc36aca5605","description":null,"width":1000,"height":1000,"source":{"title":"Рамблер_16","url":null},"s3":true},"projects_ids":[1,2,5,7]},{"id":17,"name":"Мария Королева","alias":"mariya-koroleva","specialization":"Редактор","description":"","is_active":false,"image":null,"projects_ids":[1,2,5,7]},{"id":14,"name":"Павел Тиунов","alias":"pavel-tiunov","specialization":"Редактор","description":"\u003Cp\u003EE-mail: \u003Ca href=\"mailto:editor.p.tiunov@rambler.ru\"\u003Eeditor.p.tiunov@rambler.ru\u003C\u002Fa\u003E\u003Cbr\u002F\u003E

Родился и вырос в Новосибирске. В 2011 году окончил Новосибирский педагогический университет по специальности «Журналистика». После получения высшего образования два года работал стрингером, сотрудничал с федеральными каналами «НТВ», «Рен-ТВ», «Звезда» и др. В 2013 году отправился покорять региональное телевидение. Два года проработал корреспондентом муниципального канала в программе «Новосибирские новости», затем ещё два - продюсером местной новостной программы «Новости. Здесь». В 2017-м году был приглашён на «ГТРК-Новосибирск» в качестве автора и ведущего программы «Вести. Дежурная часть. Новосибирск». С декабря 2018 года является автором «Рамблер\u002Fновостей». Его лучшие тексты, по его мнению, - про то, \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Ffinance.rambler.ru\u002Fmoney\u002F42165152-eksperty-rasskazali-kuda-vlozhit-poslednie-dengi-i-preuspet\u002F\"\u003Eкуда вложить последние деньги \u003C\u002Fa\u003E, об \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fnews.rambler.ru\u002Fincidents\u002F41974923-vse-v-poryadke-zarezannaya-chinovnitsa-okazalas-zhiva\u002F\"\u003E«убитой» СМИ столичной чиновнице\u003C\u002Fa\u003E, о найденном в России \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fauto.rambler.ru\u002Fnews\u002F42888268-v-rossii-nashli-tsar-asfalt\u002F\"\u003E«царь-асфальте»\u003C\u002Fa\u003E и о \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fauto.rambler.ru\u002Fnews\u002F41613694-v-seti-poyavilos-foto-pyatidvernogo-kuzova-oki\u002F\"\u003Eпятидверной Оке\u003C\u002Fa\u003E.\u003C\u002Fp\u003E","is_active":true,"image":{"id":42653161,"url":"https:\u002F\u002Fnews.store.rambler.ru\u002Fimg\u002F6342cd2477015ba8e2ecd6d7d49773e7","description":null,"width":1000,"height":1000,"source":{"title":"Рамблер_14","url":null},"s3":true},"projects_ids":[1,2,5,7]},{"id":43,"name":"Семен Зуськов","alias":"semen-zuskov","specialization":"Редактор","description":"\u003Cp\u003EE-mail: \u003Ca href=\"mailto:s.zuskov@rambler-co.ru\"\u003Es.zuskov@rambler-co.ru\u003C\u002Fa\u003E\u003Cbr\u002F\u003E","is_active":true,"image":null,"projects_ids":[1,2,5,7]},{"id":30,"name":"Сергей Василенок","alias":"sergey-vasilenok","specialization":"Редактор","description":"\u003Cp\u003EE-mail: \u003Ca href=\"mailto:editor.s.vasilenok@rambler.ru\"\u003Eeditor.s.vasilenok@rambler.ru\u003C\u002Fa\u003E\u003Cbr\u002F\u003E

Работает с входящей корреспонденцией, размещает пресс-релизы, приходящие в редакцию, пишет собственные материалы на актуальные темы.\u003C\u002Fp\u003E","is_active":true,"image":{"id":43277064,"url":"https:\u002F\u002Fnews.store.rambler.ru\u002Fimg\u002Fb54097ccb533fadcb06ea016a5b8ea30","description":null,"width":256,"height":256,"source":{"title":null,"url":null},"s3":true},"projects_ids":[1,2,5,7]},{"id":45,"name":"Ювелина Бернст","alias":"yuvelina-bernst","specialization":"Редактор","description":null,"is_active":true,"image":null,"projects_ids":[1,2,5,7]},{"id":26,"name":"Юрий Столбов","alias":"yury-stolbov","specialization":"Редактор","description":"\u003Cp\u003EE-mail: \u003Ca href=\"mailto:editor.y.stolbov@rambler.ru\"\u003Eeditor.y.stolbov@rambler.ru\u003C\u002Fa\u003E\u003Cbr\u002F\u003E

Юрий закончил “КТ МТУСИ” по специальности “Связист”. Позже получил второе высшее образование в МГТУ МАМИ. Работал в дочерней компании Первого канала - “Первый канал. Всемирная сеть” на позиции “монтажера ingest”. Попробовал свои силы в пост-продакшене, но из-за недостатка опыта оставил это ремесло. Сотрудничал в GTSS в качестве редактора-видеотекаря. В 2014 году пришёл в “Рамблер” и остался надолго. Сейчас отвечает за создание видео-контента на площадках портала.\u003C\u002Fp\u003E 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Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.



\u003Cblockquote\u003E"Алексей Сафонов и шесть участников возглавляемой им группы, в том числе бывший начальник отдела УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц, задержаны. Следствие планирует направить ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.\u003C\u002Fblockquote\u003E



В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") в особо крупном размере. По данным следствия, общая сумма взяток составила более 19 млн рублей.



\u003Cblockquote\u003E"Установлено, что на протяжении нескольких лет участники организованной группы изготавливали не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые за денежное вознаграждение распространялись ими среди лиц, осуществляющих грузоперевозки зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края", - пояснили в СК. Эти пропуска позволяли владельцам автотранспорта беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства по территории Ставропольского края, в том числе через стационарные и передвижные посты ГИБДД.\u003C\u002Fblockquote\u003E\u003Cdiv\u003E\u003Cdiv\u003E\u003Ciframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https:\u002F\u002Fwww.youtube.com\u002Fembed\u002FxPztuNlZO3M\" title=\"YouTube video player\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen\u003E\u003C\u002Fiframe\u003E\u003C\u002Fdiv\u003E\u003C\u002Fdiv\u003E



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В Ставропольском крае задержали 35 сотрудников ГИБДД во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. У последнего нашли настоящий дворец с золотым унитазом. Задержанных обвиняют в коррупции, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале. По его словам, «верхушка» работала как настоящая мафия.



По его словам, верхушке управления вменяют организацию преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления полномочиями. Хинштейн отметил, что по факту сотрудники ГИБДД являли собой «настоящую мафию».



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\u003Cblockquote\u003EПо сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всём: от блатных номеров и пропуска большегрузов до торговли песком, — сказал он.\u003C\u002Fblockquote\u003E



Также в Telegram-канале Baza уточняется, что банда гибэдэдэшников действовала с 2017 года. По мнению следствия, только лишь за обеспечение беспрепятственного проезда грузовиков с зерном Сафонов и компания получили почти 20 миллионов рублей.



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На опубликованных в Сети фото видно, что Сафонов ни в чём себе не отказывал. Юзеры особенно отметили золотой унитаз и дизайн особняка в духе рококо. Некоторые даже пошутили, что в таком «дворце» могла бы находиться резиденция какого-нибудь монарха, однако в здании живёт «скромный» начальник УГИБДД по Ставрополью.



Ранее главный госинспектор отдела Центральной таможни был задержан за взятку в размере 500 тысяч рублей. Его отправили под домашний арест.



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Сотрудники силовых структур изъяли у задержанного начальника ГИБДД Ставропольского края и его подельников автомобили и деньги. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.



\u003Cblockquote\u003E"Во время обысков у фигурантов изъяты дорогостоящие автомобили, денежные средства, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В отношении полицейских, причастных к противоправной деятельности, назначено проведение служебной проверки. В случае установления вины сотрудников они будут уволены их органов внутренних дел", - сказала она. \u003C\u002Fblockquote\u003E



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На Ставрополье задержаны около 40 сотрудников краевого управления ГИБДД во главе с начальником госавтоинспекции Алексеем Сафоновым. Об этом 20 июля сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»). Официальной информации от правоохранительных органов о задержании пока нет. Сайт МВД по региону обвалился, пишут, что на нем ведутся технические работы.



Предварительно сказано, что задержаны сотрудники ГИБДД за организацию преступного сообщества, получение взяток, злоупотребление должностными полномочиями.



Напомним, в должности руководителя управления госавтоинспекции Ставропольского края Сафонов проработал восемь с половиной лет. Его назначили на пост главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Ставрополья 29 декабря 2012 года.



Не далее как в марте 2021 года начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов выступил с видеообращением к водителям региона, в котором попросил не провоцировать сотрудников ГИБДД на получение взяток. По словам Сафонова, за неполные три месяца 2021 года было возбуждено 56 уголовных дел о попытке подкупа госавтоинспекторов.



\u003Cblockquote\u003E«Я еще раз предлагаю вам, уважаемые участники дорожного движения, не нарушать закон, не подвергать себя уголовно наказуемому деянию и его последствиям, и также не провоцировать сотрудников госавтоинспекции», — заявил Алексей Сафонов.\u003C\u002Fblockquote\u003E","body_short":"Начальник управления ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов и шесть его подельников по подозрению в получении взяток на общую сумму более 19 млн 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