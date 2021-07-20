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Взятки на 19 млн: подробности дела главы ГИБДД Ставрополья

Елена Прошина
33 минуты назад
Начальник управления ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов и шесть его подельников задержаны по подозрению в получении взяток на общую сумму более 19 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.
"Алексей Сафонов и шесть участников возглавляемой им группы, в том числе бывший начальник отдела УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц, задержаны. Следствие планирует направить ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.
В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") в особо крупном размере. По данным следствия, общая сумма взяток составила более 19 млн рублей.
"Установлено, что на протяжении нескольких лет участники организованной группы изготавливали не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые за денежное вознаграждение распространялись ими среди лиц, осуществляющих грузоперевозки зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края", - пояснили в СК. Эти пропуска позволяли владельцам автотранспорта беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства по территории Ставропольского края, в том числе через стационарные и передвижные посты ГИБДД.