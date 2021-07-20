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Хинштейн рассказал о задержании руководства ГИБДД Ставрополья

Анна Безрукова
1 час назад
Главу УГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова задержали в ходе спецоперации Министерства внутренних дел при силовой поддержке Росгвардии. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он также выложил фотоснимки дома руководителя Госавтоинспекции. Вместе с Сафоновым также арестовали более 35 высокопоставленных сотрудников ГИБДД.
Хинштейн рассказал о задержании руководства ГИБДД Ставрополья
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Их обвиняют в организации преступного сообщества, получении взяток, злоупотреблениях, превышениях должностных полномочий.
«В сущности, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, которая наживалась на всем: от «блатных номеров и пропуска большегрузов — до торговли песком», отмечается в сообщении депутата.
В пресс-службе МВД по региону впоследствии эту информацию подтвердили. В ведомстве уточнили, что Сафонов был задержан по подозрению в коррупционных и должностных преступлениях. Сейчас с ним проводят следственные мероприятия. Об этом сообщают РИА Новости.
Сафонов является полковником полиции. Он был назначен главой управления ГИБДД по Ставропольскому краю в 2012 году.
Ранее сообщалось, что в середине июня в Клину (Московская область) был задержан заместитель главы ФСБ Максим Катин. Его подозревают в получении взятки за оказание покровительства бизнесу по добыче песка и щебня. Суд вынес решение о его аресте на два месяца.
Отмечалось, что следствие подозревает высокопоставленного сотрудника ФСБ в том, что он получал средства от бизнесменов, ведущих нелегальные разработки в Клинском районе песчаных карьеров.
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