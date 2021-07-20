Хинштейн рассказал о задержании руководства ГИБДД Ставрополья

В пресс-службе МВД по региону впоследствии эту информацию подтвердили. В ведомстве уточнили, что Сафонов был задержан по подозрению в коррупционных и должностных преступлениях. Сейчас с ним проводят следственные мероприятия. Об этом сообщают РИА Новости.