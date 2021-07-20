«Везу на вакцинацию»: в Москве заметили авто с леопардом на заднем сиденье

В Москве
недалеко от Парка Горького очевидцы заметили на заднем сиденье машины марки BMW настоящего леопарда. Находившаяся за рулем иномарки женщина пояснила любопытствующим, что везет животное «на вакцинацию».
Отмечается, что хищник вел себя почти как домашнее животное: в целом спокойно и всего пару раз сделал попытку выпрыгнуть из салона.
Согласно предварительным данным, хозяйка везла хищника на вакцинацию от коронавируса в одну из местных клиник. Во время движения другие водители пытались активно расспрашивать женщину, в транспортном средстве которой находился зверь, о том, куда они направляются. Также люди надеялись выяснить, кем является животное - сервалом или леопардом. Но хозяйка зверя не стала подробно отвечать на вопросы.
Ранее сообщалось, что в Московской области специалисты разыскивали бурого медведя, которого в начале июня заметили в Мытищах - животное попало на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщили представители Министерства экологии и природопользования Подмосковья. Там уверяли, что животное будет поймано без причинения вреда.
Медведя видели в районе пансионата "Клязьминское водохранилище". Об этом спецслужбам сообщил житель Мытищ. Как писали СМИ, животное якобы убежало из гольф-клуба, но его представители это отрицали.
Комментируя эту ситуацию, глава Минэкологии Андрей Разин
подчеркнул, что владельцы диких животных часто не осознают, насколько опасных зверей они содержат.
"Чем экзотичнее ваш выбор, тем больше печальных последствий это может иметь", - предупредил чиновник.