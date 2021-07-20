Во дворе одного из жилых домов Апрелевки подрались около 20 мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Конфликт произошел в ночь на 18 июля. По данным собеседника агентства, в драке участвовали уроженцы Средней Азии. Они били друг друга палками и бутылками.

Во время драки раздалась стрельба, но из какого именно оружия, пока неизвестно. Несколько припаркованных во дворе машин получили повреждения.

Эта драка стала третьим конфликтом с участием мигрантов в столичном регионе за прошедшую неделю.

Вечером 12 июля массовая драка произошла у метро «Кузьминки». В ней участвовали граждане Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркменистана. Всего в районе станции метро собралось около 200 человек.

Телеканал РЕН ТВ называл мотивом драки месть за двух уроженцев Киргизии, которые получили ножевые ранения 11 июля во время конфликта с гражданами Таджикистана.

После драки были задержаны более ста человек, полиция возбудила дело о хулиганстве.