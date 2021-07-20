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В Подмосковье мигранты устроили драку со стрельбой

Мария Иванова
57 минут назад
Во дворе одного из жилых домов Апрелевки подрались около 20 мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Конфликт произошел в ночь на 18 июля. По данным собеседника агентства, в драке участвовали уроженцы Средней Азии. Они били друг друга палками и бутылками.
Во время драки раздалась стрельба, но из какого именно оружия, пока неизвестно. Несколько припаркованных во дворе машин получили повреждения.
Эта драка стала третьим конфликтом с участием мигрантов в столичном регионе за прошедшую неделю.
Вечером 12 июля массовая драка произошла у метро «Кузьминки». В ней участвовали граждане Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркменистана. Всего в районе станции метро собралось около 200 человек.
Телеканал РЕН ТВ называл мотивом драки месть за двух уроженцев Киргизии, которые получили ножевые ранения 11 июля во время конфликта с гражданами Таджикистана.
После драки были задержаны более ста человек, полиция возбудила дело о хулиганстве.
Через несколько дней, 14 июля, около десяти уроженцев Средней Азии подрались в Одинцове. Причина конфликта неизвестна, его участники успели скрыться на автомобиле.
Происшествия,Видео,РЕН ТВ,Московская Область,Апрелевка,
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