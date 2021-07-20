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Таран велосипедиста прохожей из-за собак в Астрахани попал на видео

Алевтина Жаркова
25 минут назад
Велосипедист сбил прохожую из-за стаи собак в Астрахани. Об этом сообщает Telegram-канал «Бушующий мир», разместивший видео инцидента.
Как уточняет канал, все произошло на городской набережной. Молодой человек на велосипеде испугался погнавшихся за ним бездомных псов, не справился с управлением и наехал на женщину, сбив ее с ног.
На кадрах видно, как спровоцировавшая аварию собачья свора тут же разбежалась. В это время велосипедист помогал женщине подняться. Пострадавшая получила травмы лица и перелом лодыжки.
Происшествия,Видео,Астрахань,
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