Велосипедист сбил прохожую из-за стаи собак в Астрахани. Об этом сообщает Telegram-канал «Бушующий мир», разместивший видео инцидента.Как уточняет канал, все произошло на городской набережной. Молодой человек на велосипеде испугался погнавшихся за ним бездомных псов, не справился с управлением и наехал на женщину, сбив ее с ног.На кадрах видно, как спровоцировавшая аварию собачья свора тут же разбежалась. В это время велосипедист помогал женщине подняться. Пострадавшая получила травмы лица и перелом лодыжки.