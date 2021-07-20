В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Рядового заподозрили в убийстве под Смоленском

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
22 минуты назад
Военнослужащий подозревается в убийстве жителя города Ельня Смоленской области, сообщает Главное военное следственное управление СК.
Рядового заподозрили в убийстве под Смоленском
Фото: ТАССТАСС
В сообщении на сайте ведомства указывается, что гарнизону в отношении военнослужащего войсковой части 94018 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
По данным следствия, 18 июля «на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений на бытовой почве» военный «повалил незнакомого ему мужчину на спину и, используя камень, находившийся на дороге, нанес два удара по голове».
Потерпевший получил тяжелые травмы головы, от которых скончался при транспортировке в больницу.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, в ноябре 2020 года на воронежском аэродроме Балтимор в Воронежской области солдат-срочник сначала взял топор и убил одного человека, затем отнял у другого офицера оружие и открыл стрельбу. Психолог Наталья Панфилова в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснила действия солдата.
Происшествия,СКР,Деловая газета "Взгляд",Смоленская Область,Смоленск,Ельня,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители