Рядового заподозрили в убийстве под Смоленском

В сообщении на сайте
ведомства указывается, что гарнизону в отношении военнослужащего войсковой части 94018 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
По данным следствия, 18 июля «на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений на бытовой почве» военный «повалил незнакомого ему мужчину на спину и, используя камень, находившийся на дороге, нанес два удара по голове».
Потерпевший получил тяжелые травмы головы, от которых скончался при транспортировке в больницу.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, в ноябре 2020 года на воронежском аэродроме Балтимор в Воронежской области солдат-срочник сначала взял
топор и убил одного человека, затем отнял у другого офицера оружие и открыл стрельбу. Психолог Наталья Панфилова в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснила
действия солдата.