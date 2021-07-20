Эксперты рассказали о возможном предназначении «подземной тюрьмы» в Ленобласти

Секретная «подземная тюрьма» в одном из поселков Ленинградской области могла использоваться как для пыток, так и для того, чтобы прятаться от налетов преступников или авиаударов. Такое версии привели опрошенные « Известиями » эксперты.

Фото: 47News 47News

Ранее стало известно об обнаружении под одним из коттеджей в Агалатовском поселении Всеволожского района Ленобласти в 44 км от Санкт-Петербурга подземной тюрьмы.

Она представляет собой просторное помещение высотой два метра с тремя камерами, в каждой из которых стоят железные двухъярусные кровати, умывальник, унитаз. Также на территории есть пункт охраны.

Двери в камеры выполнены из стали, в них присутствуют проемы-«кормушки». Пост охраны отделен от камер решеткой до потолка с замком, как в петербургском СИЗО «Кресты». На территории также располагалась баня. Под ней был лаз, ведущий к печи размером с человека, предположительно, используемой как крематорий.

По мнению председателя Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаила Пашкина, такая постройка могла использоваться для пыток людей с целью получения выкупа.

При этом общественник Игорь Каляпин назвал «абсолютно невероятным» то, что «секретная тюрьма» существовала бы под Петербургом и об этом бы никто не знал.

«Это скорее могло бы быть бункером, предназначенным для того, чтобы прятаться от налетов преступников или авиаударов. Такую тюрьму должна была бы «покрывать» большая преступная группировка. Сложно представить, что сейчас у них есть такая власть», - заметил он.

В тюрьме могли и пытать, и убивать людей, но даже для 1990-х это было экзотикой, подчеркнул Каляпин.