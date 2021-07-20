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Сбившая трёх детей девушка расплакалась в зале суда и попала на видео

Александр Кузьмин
36 минут назад
Тверской суд ужесточил меру пресечения для Валерии Башкировой, которая сбила детей на пешеходном переходе на улице Авиаторов в Москве, двое из них погибли. Девушка была отправлена в СИЗО до 16 сентября.
Сообщается, что изначально на 18-летнюю Башкирову завели уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» - ее отправили под домашний арест. Однако, после того, как в больнице умер второй сбитый ребенок, прокуратура Москвы потребовала от органов полиции ужесточить обвинение и ходатайствовать об ее аресте.
В итоге девушке вменили часть 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Согласно этой статье, нарушительнице грозит до 7 лет заключения.
Происшествия,Видео,Валерия Башкирова,ФСИН,Москва,
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