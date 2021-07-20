Сообщается, что изначально на 18-летнюю Башкирову завели уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» - ее отправили под домашний арест. Однако, после того, как в больнице умер второй сбитый ребенок, прокуратура Москвы потребовала от органов полиции ужесточить обвинение и ходатайствовать об ее аресте.