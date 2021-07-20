На кадрах видно, как мужчина во время дороги с работы домой видит мальчика, который без движений лежит около дороги. Прохожий подходит к ребёнку и пытается его разбудить, получается не сразу. Мужчина спрашивает у “сони” где тот живёт и провожает его до дома.
Сообщается, что прокуратура Южноуральска проверить семью мальчика. Его мать могут ограничить в правах. Выяснилось, что у женщины трое несовершеннолетних детей, одному из них несколько месяцев. В июле на неё составили два протокола за неисполнение родительских обязанностей. Семья состоит на учёте как неполная и малоимущая.