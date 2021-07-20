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Уснувший около дороги на игрушечном грузовике ребёнок попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
Мужчина обнаружил ребёнка, спящего около дороги на игрушечном грузовике. Инцидент произошёл в Южноуральске Челябинской области. Видео публикует telegram-канал “RT на русском”.
На кадрах видно, как мужчина во время дороги с работы домой видит мальчика, который без движений лежит около дороги. Прохожий подходит к ребёнку и пытается его разбудить, получается не сразу. Мужчина спрашивает у “сони” где тот живёт и провожает его до дома.
Сообщается, что прокуратура Южноуральска проверить семью мальчика. Его мать могут ограничить в правах. Выяснилось, что у женщины трое несовершеннолетних детей, одному из них несколько месяцев. В июле на неё составили два протокола за неисполнение родительских обязанностей. Семья состоит на учёте как неполная и малоимущая.
Происшествия,Видео,RT на русском,Челябинская Область,Южноуральск,
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