На кадрах видно, как мужчина во время дороги с работы домой видит мальчика, который без движений лежит около дороги. Прохожий подходит к ребёнку и пытается его разбудить, получается не сразу. Мужчина спрашивает у “сони” где тот живёт и провожает его до дома.