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Мать сбившей детей девушки высказалась об устроенной аварии

News.ru
1 час назад
Семья девушки, устроившей аварию в Москве, в результате которой погибли двое детей, искренне переживает из-за случившегося. Об этом в беседе с телеканалом «360» рассказала мать подозреваемой.
Мать сбившей детей девушки высказалась о ДТП
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Мы все очень переживаем. Мне очень тяжело говорить обо всем. Мы искренне переживаем. Это же дети! Я переживаю за них так же, как за нее и за всех, — сказала женщина.
Авария произошла 16 июля на юго-западе Москвы. 18-летняя Валерия Башкирова, управляя автомобилем Mazda, на пешеходном переходе сбила трёх детей, а также зацепила их мать и бабушку. Виновница ДТП заявила, что в момент ДТП «сидела в телефоне». Двое из сбитых детей скончались от полученных травм.
19 июля Тверской суд Москвы согласился с просьбой следствия об ужесточении меры пресечения для Башкировой, которую обвинение считает виновной в аварии на западе Москвы, после которой погибли два ребёнка. Девушке избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Она будет находиться в СИЗО до 16 сентября.
Происшествия,Валерия Башкирова,ФСИН,Москва,
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