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В СИЗО «Кресты» произошел бунт заключенных

Вероника Полынина
26 минут назад
Бунт в петербургском СИЗО «Кресты» пытались замаскировать под шумный просмотр финала чемпионата мира по футболу, выяснило издание Znak.com.
В СИЗО «Кресты» произошел бунт заключенных
Фото: ТАССТАСС
В ночь на 12 июня жители района Колпино пожаловались на шум и крики в СИЗО «Кресты». Петербуржцы сообщали, что из окон изолятора летели горящие предметы. В администрации СИЗО заявили, что арестанты смотрели чемпионат мира по футболу, а по окончании финального матча им дали 10 минут на проявление радости или негодования.
Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) после публикаций в СМИ пришли в «Кресты» с проверкой и обнаружили двоих заключенных с телесными повреждениями.
У одного из них были множественные кровоподтеки на лице и руках, у другого - гематома на ступне ноги.
Арестанты рассказали, что вечером 11 июля они вынули в камере часть окна, поскольку из-за жары в камере было трудно дышать. Сотрудница «Крестов» попросила вернуть окно на место, но арестанты проигнорировали ее. Ночью в камере прошел обыск, во время которого заключенных избили, а одного из них перевели на одиночное содержание в спецблок. Примерно через час после этого в СИЗО начался бунт, заключенные кричали, стучали и выкидывали горящие предметы из окон.
ОНК продолжает проверку и готовит заявление в прокуратуру.
Происшествия,ФСИН,Генпрокуратура РФ,
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