Москвичей предупредили о новом виде мошенничества

Жительница Гагаринского района Москвы рассказала в районной группе в Facebook о попытке «развести» ее на деньги и предупредила о новом виде мошенничества. По словам женщины, когда она гуляла с ребенком, к ней подъехал автомобиль. Водитель «южных кровей» попытался рассказать жалостливую историю и попросить денег, это возмутило москвичку. Слушать рассказ попрошайки до конца она не стала.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Александр Казаков / Коммерсантъ

«"Я не местный, из Абхазии приехал, тут купил машину, развернулся вот на проспекте через две сплошные, полиция остановила ", — привела слова водителя автор поста. — Дальше слушать я не стала. Очень похоже на развод. Будьте бдительны».

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Также женщина рассказала, что в автомобиле мужчина был не один. На заднем сидении она увидела ребенка — мальчика лет семи.

Подписчики страницы рассказали, что водителей, действующих по подобной схеме, не раз встречали на улицах города. «Развод. Они еще стоят на МКАДе около заправок, и дети всегда присутствуют, а иногда и женщины с совсем маленькими детьми», — написала одна из участниц группы.

Еще один подписчик рассказал, что тоже успел пообщаться с таким водителем. «Я видел его и общался с ним две недели назад. Дал ему 500 рублей. Он заорал как бешеный», — написал мужчина. По его словам, водитель был недоволен, что ему слишком мало дали.

«На улице Раменки, видимо, этот же мужчина рассказал на днях нам с подругой такую же историю. На заднем сидении был такого же возраста ребенок. Настойчиво просил дать ему две-три тысячи. Еле отвязались от него», — написала еще одна участница группы.

По словам комментаторов, водителя-попрошайку многократно встречали также жители Академического района. Все, кто с ним общался, сообщили, что мужчина ведет себя напористо и агрессивно, скорее не просит, а требует денег.