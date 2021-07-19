Бизнесмен Щукин умер под домашним арестом

Источник пояснил, что причина смерти в настоящий момент не называется. Однако, предполагается, что у Щукина был диагностирован коронавирус. Другой источник ТАСС сообщил, что ранее Щукин был госпитализирован с коронавирусом и проходил лечение в стационаре.