Бизнесмен Щукин умер под домашним арестом

Бизнесмен проходил в качестве обвиняемого по делу о вымогательстве акций крупного кузбасского угольного разреза "Инской" в 2016 году. Обвинения были предъявлены в 2018 году отстраненным заместителям губернатора Кемеровской области Алексею Иванову
и Александру Данильченко
, экс-руководителю следственного управления СК
России по Кузбассу Сергею Калинкину
, его бывшим подчиненным Сергею Крюкову
и Артемию Шевелеву
, экс-чиновнице областной администрации Елене Троицкой
, Щукину и его доверенному лицу Геннадию Вернигору. Бывшим сотрудникам СК инкриминируется также превышение должностных полномочий, а Калинкину - еще и получение от Щукина взятки в виде двух автомобилей BMW.