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Обвиняемый в вымогательстве кузбасский бизнесмен Щукин умер, находясь под домашним арестом

ТАССиещё 1
35 минут назад
Известный бизнесмен Александр Щукин, вместе с бывшими чиновниками и правоохранителями обвиняемый по делу о вымогательстве акций крупной кузбасской угольной шахты "Разрез Инской", умер в возрасте 70 лет, находясь под домашним арестом. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Бизнесмен Щукин умер под домашним арестом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Щукин умер. Он находился под домашним арестом как обвиняемый по делу о вымогательстве акций шахты "Разрез Инской", - сказал собеседник агентства.
Источник пояснил, что причина смерти в настоящий момент не называется. Однако, предполагается, что у Щукина был диагностирован коронавирус. Другой источник ТАСС сообщил, что ранее Щукин был госпитализирован с коронавирусом и проходил лечение в стационаре.
Бизнесмен проходил в качестве обвиняемого по делу о вымогательстве акций крупного кузбасского угольного разреза "Инской" в 2016 году. Обвинения были предъявлены в 2018 году отстраненным заместителям губернатора Кемеровской области Алексею Иванову и Александру Данильченко, экс-руководителю следственного управления СК России по Кузбассу Сергею Калинкину, его бывшим подчиненным Сергею Крюкову и Артемию Шевелеву, экс-чиновнице областной администрации Елене Троицкой, Щукину и его доверенному лицу Геннадию Вернигору. Бывшим сотрудникам СК инкриминируется также превышение должностных полномочий, а Калинкину - еще и получение от Щукина взятки в виде двух автомобилей BMW.
Щукин единственный из восьми фигурантов частично признал вину. По словам его защитника, Щукин признал вину не в вымогательстве, а в том, что стал невольной причиной сложившейся ситуации.
Происшествия,Сергей Калинкин,Артемий Шевелев,Елена Троицкая,Александр Данильченко,Сергей Крюков,Алексей Иванов,Александр Щукин,СКР,ИТАР-ТАСС,
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