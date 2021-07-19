Вход в тайную тюрьму под Петербургом срочно засыпали

Подземная тюрьма с крематорием, как сообщалось ранее, располагалась под одним из коттеджей в поселке.

За более чем десять лет участок земли, на котором стоит дом, переходил от одного владельца к другому. По информации журналистов, реальными владельцами участка были бывший начальник оперативной части Следственного изолятора 4 Ренат Алимзанов. Он умер в сентябре 2018 года в возрасте 51 года.