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Вход в тайную подземную тюрьму под Петербургом экстренно засыпали

Вероника Полынина
18 минут назад
Сотрудники правоохранительных органов засыпали вход в обнаруженную СМИ подземную тюрьму в Ленинградской области.
Вход в тайную тюрьму под Петербургом срочно засыпали
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как сообщает издание 47news, уже через час после выхода первой публикации о подземной тюрьме в заброшенном коттеджном поселке «Новый Петербург» в Агалатовском поселении Всеволожского района Ленобласти вход в нее был засыпан. Строительная техника прибыла на место по распоряжению Следственного комитета России.
Подземная тюрьма с крематорием, как сообщалось ранее, располагалась под одним из коттеджей в поселке.
Она представляет собой просторное помещение высотой два метра с тремя камерами, в каждой из которых стоят железные двухъярусные кровати, умывальник, унитаз. Также на территории есть пункт охраны. Двери в камеры выполнены из стали, в них присутствуют проемы-«кормушки». Пост охраны отделен от камер решеткой до потолка с замком, как в петербургском СИЗО «Кресты». На территории также располагалась баня. Под ней был лаз, ведущий к печи размером с человека, предположительно, используемой как крематорий.
В 2020 году подземную тюрьму проверяли сотрудники Следственного комитета. Было ли возбуждено уголовное дело - неизвестно.
За более чем десять лет участок земли, на котором стоит дом, переходил от одного владельца к другому. По информации журналистов, реальными владельцами участка были бывший начальник оперативной части Следственного изолятора 4 Ренат Алимзанов. Он умер в сентябре 2018 года в возрасте 51 года.
Другим владельцем был 50-летний уроженец Кронштадта по фамилии Мкртычян, который в 2010 году сменил фамилию на Эскобар.
Происшествия,ФСИН,СКР,МВД,Санкт-Петербург,Ленинградская Область,
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