Вход в тайную тюрьму под Петербургом срочно засыпали

Она представляет собой просторное помещение высотой два метра с тремя камерами, в каждой из которых стоят железные двухъярусные кровати, умывальник, унитаз. Также на территории есть пункт охраны. Двери в камеры выполнены из стали, в них присутствуют проемы-«кормушки». Пост охраны отделен от камер решеткой до потолка с замком, как в петербургском СИЗО
«Кресты». На территории также располагалась баня. Под ней был лаз, ведущий к печи размером с человека, предположительно, используемой как крематорий.