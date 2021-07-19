Следствие по требованию прокуратуры
предъявило обвинение девушке, сбившей на пешеходном переходе 3 маленьких детей. Ее обвиняют в совершении преступления по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Также оно требует изменить условия ее содержания — вместо домашнего ареста она должна находиться в СИЗО
на время расследования.
Инцидент произошел на улице Авиаторов около дома 2. Автомобиль марки «Мазда» под управлением девушки сбил троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет на нерегулируемом пешеходном переходе. Их доставили в больницу. За рулем иномарки в момент аварии находилась 18-летняя студентка факультета журналистики РАНХиГС
.
В интернете появились кадры с места происшествия. На них видно, как взрослые с детьми начинают переходить двухполосную дорогу. Следующий по ближней к тротуару полосе автомобиль останавливается, чтобы их пропустить. Как только пешеходы минуют половину дороги, в них врезается машина, которая едет по дальней полосе движения.
По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Московский главк Следственного комитета РФ
запросил передачу дела в собственное производство.
В ночь с 16 на 17 июля умер ребенок, которому было пять лет, 17 июля скончался трехлетний малыш.
В настоящее время студентка РАНХиГС находится под домашним арестом в подмосковном поселке Лесной городок. Согласно условиям домашнего ареста, у нее отключен интернет и изъят мобильный телефон.
В воскресенье, 18 июля, столичная прокуратура потребовала от полиции, чтобы девушке предъявили обвинение по данной статье и возбудили перед судом ходатайство об избрании для нее меры пресечения в виде заключения под стражу.
В свою очередь девушка утверждает, что не заметила переходящих дорогу детей, так как смотрела на телефон, который был закреплен на подставке. Позже она заявила, что ее ослепило солнце.
Зампредседателя комитета Госдумы
по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный
в разговоре с корреспондентом «ВМ» заявил, что в России осенью могут ужесточить наказание за использование телефона за рулем.