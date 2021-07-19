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Задержанная журналистка Завьялова оштрафована на 1000 рублей

ТК «Звезда»
44 минуты назад
Журналистка издания «Лента.ру» Анастасия Завьялова была оштрафована на сумму 1000 рублей. Об этом сообщил главный редактор издания Владимир Тодоров. Отмечается, что руководство сайта намерено обжаловать приговор.
1000 рублей штрафа назначили журналистке "Ленты.ру"
Фото: whitechurch_ / Twitterwhitechurch_ / Twitter
«Завьялову, задержанную 17 июля в Москве, признали виновной в административном правонарушении по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ и оштрафовали на 1000 рублей», - дополнил корреспондент «Ленты».
По версии адвоката Завьяловой, на журналистку на основании рапортов полицейских составлен материал о том, что она якобы «создавала суматоху и махала руками, мешая движению граждан». Девушке грозил арест сроком до 15 суток.
Происшествия,Lenta.ru,
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