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Суд продлил арест обвиняемого в коррупции экс-замглавы ФСИН Максименко до конца октября

ТАССиещё 1
14 минут назад
Басманный суд Москвы еще на 3 месяца продлил срок ареста экс-замглавы ФСИН Валерия Максименко, обвиняемого в двух преступлениях коррупционной направленности: злоупотреблении должностными полномочиями и получении крупной взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда, который в понедельник вынес соответствующее решение.
Экс-замглавы ФСИН Максименко продлили арест
Фото: ТАССТАСС
"Постановлением Басманного районного суда удовлетворено ходатайство следствия о продлении обвиняемому Максименко меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 26 октября", - сказала собеседница агентства.
Экс-замглавы ФСИН обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия. Кроме того, как ранее сообщала ТАСС адвокат обвиняемого Кадрия Хамзина, в отношении Максименко возбуждено второе уголовное дело - по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").
Вину он не признает.
Происшествия,Валерий Максименко,ФСИН,ИТАР-ТАСС,Москва,
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