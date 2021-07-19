Экс-замглавы ФСИН Максименко продлили арест

Экс-замглавы ФСИН обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия. Кроме того, как ранее сообщала ТАСС адвокат обвиняемого Кадрия Хамзина, в отношении Максименко возбуждено второе уголовное дело - по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").