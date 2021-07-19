Экс-замглавы ФСИН Максименко продлили арест

Басманный суд Москвы еще на 3 месяца продлил срок ареста экс-замглавы ФСИНВалерия Максименко, обвиняемого в двух преступлениях коррупционной направленности: злоупотреблении должностными полномочиями и получении крупной взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда, который в понедельник вынес соответствующее решение.
"Постановлением Басманного районного суда удовлетворено ходатайство следствия о продлении обвиняемому Максименко меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 26 октября", - сказала собеседница агентства.
Экс-замглавы ФСИН обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия. Кроме того, как ранее сообщала ТАСС адвокат обвиняемого Кадрия Хамзина, в отношении Максименко возбуждено второе уголовное дело - по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").