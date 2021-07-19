Отец сбившей трех детей девушки озвучил свою версию ДТП

Отец девушки, которая сбила трёх детей на улице Авиаторов в Москве , рассказал изданию « Москва 24 » свою версию причины произошедшего.

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По словам Эдуарда Башкирова, его дочь никогда не употребляет спиртное, к тому же телефон у неё всегда находится в сумке. Он уверен, что причинами аварии выступили неопытность в вождении и яркое солнце.

«Я когда звоню, она никогда не отвечает на звонок, если находится за рулем. Это я приказал ей так делать. Это исключено. Она неопытная и не увидела из-за грузовика, плюс солнце в глаза светило. Я не пытаюсь оправдать. Я просто анализирую ситуацию», — заявил мужчина.

Он также добавил, что в настоящее время Валерия находится в тяжелом состоянии, принимает медикаменты и уже обратилась за поддержкой к психологу.

Напомним, ДТП случилось 16 июля на юго-западе Москвы. Башкирова, управляя машиной марки Mazda, на пешеходном переходе совершила наезд на трех детей, а также зацепила их маму и бабушку. Виновница аварии сказала, что в момент аварии «сидела в телефоне». Двое из сбитых детей от полученных травм скончались.

Ранее стало известно, что Пресненский суд Москвы вынес решение по делу об аварии с участием блогера Эдварда Била. Он был признан виновным, требования стороны обвинения инстанция удовлетворила.