Контрактники до смерти забили мешавшего им избивать прохожих россиянина

Уточняется, что 32-летний мужчина провожал гостей, когда на их пути возникли тувинцы, служащие в военном городке. Они сразу же напали на гражданских и стали их избивать. Россиянин попытался разнять их, но его оттолкнули, после чего один из контрактников взял бордюрный камень и несколько раз ударил мужчину по голове. Известно, что пострадавший скончался в машине скорой помощи. У него остались супруга и семилетний ребенок.