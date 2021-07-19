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Контрактники до смерти забили мешавшего им избивать прохожих россиянина

Lenta.ru
1 час назад
Контрактники до смерти забили мешавшего им избивать прохожих россиянина
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Контрактники-тувинцы в Ельне до смерти забили бордюрным камнем россиянина, который помешал им избивать прохожих. Об этом сообщаает Telegram-канал издания Readovka.
Уточняется, что 32-летний мужчина провожал гостей, когда на их пути возникли тувинцы, служащие в военном городке. Они сразу же напали на гражданских и стали их избивать. Россиянин попытался разнять их, но его оттолкнули, после чего один из контрактников взял бордюрный камень и несколько раз ударил мужчину по голове. Известно, что пострадавший скончался в машине скорой помощи. У него остались супруга и семилетний ребенок.
Злоумышленники, которые были задержаны через несколько часов после случившегося, повторяли выученную версию событий. По их словам, они никого не трогали.
В пресс-службе Минобороны никак не прокомментировали произошедшее.
Ранее в городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа россиянин в состоянии алкогольного опьянения избил бывшую девушку и сотрудников полиции. После приезда правоохранительных органов россиянин набросился на одного из сотрудников и нанес ему удар ногой в область груди и не менее двух ударов руками в область лица.
Происшествия,Министерство обороны,МВД,
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