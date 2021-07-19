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Признание публиковавшего фейки о вакцинации от COVID показали на видео

Алевтина Жаркова
58 минут назад
Администратор нескольких групп в социальных сетях в Курганской области оштрафован на 30 тысяч рублей за публикацию фейков о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал RT, опубликовавший видео с признаниями мужчины.
Во время допроса админ рассказал правоохранителям, что тема вакцинации от коронавируса сейчас является наиболее популярной. Именно поэтому он решил опубликовать не соответствующую действительности информацию о прививках. В своих действиях житель Курганской области раскаивается.
Происшествия,Видео,Курганская Область,
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