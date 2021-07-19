Перцовый баллончик и пострадавший: в центре Москвы устроили массовую драку

В центре Москвы на Новом Арбате произошла массовая драка, разнимать дебоширов пришлось полицейским. В результате одного пострадавшего доставили в больницу, на двух участников составили административный протокол.

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Как сообщил информированный источник ТАСС в правоохранительных структурах, в драке участвовали минимум три человека. Один из них получил серьезные травмы и ему потребовалась помощь медиков и госпитализация.

Также двоих задержали полицейские – на них составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Кроме этого, установлено, что в разгар драки один из участников потасовки распылил перцовый баллончик. В настоящее время устанавливаются детали случившегося.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы четверо молодых людей жестоко избили местного жителя. Об этом в понедельник, 19 июля, изданию «Вечерняя Москва» рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД

Драка случилась вечером 17 июля возле дома 7-2 на Хорошевском шоссе. Между 30-летним мужчиной и четырьмя другими людьми произошел конфликт. В определенный момент словесная перебранка вылилась в драку. В результате злоумышленники нанесли серьезные травмы пострадавшему и скрылись с места преступления.

К моменту прибытия медиков скорой помощи мужчина впал в кому. В клинике, среди прочих проблем, у него выявили перелом основания черепа.