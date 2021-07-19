Перцовый баллончик и пострадавший: в центре Москвы устроили массовую драку

В центре Москвы
на Новом Арбате произошла массовая драка, разнимать дебоширов пришлось полицейским. В результате одного пострадавшего доставили в больницу, на двух участников составили административный протокол.
Как сообщил информированный источник ТАСС
в правоохранительных структурах, в драке участвовали минимум три человека. Один из них получил серьезные травмы и ему потребовалась помощь медиков и госпитализация.
Также двоих задержали полицейские – на них составили административный протокол о мелком хулиганстве.
Кроме этого, установлено, что в разгар драки один из участников потасовки распылил перцовый баллончик. В настоящее время устанавливаются детали случившегося.
Ранее сообщалось, что на севере Москвы четверо молодых людей жестоко избили местного жителя. Об этом в понедельник, 19 июля, изданию «Вечерняя Москва» рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД
.
Драка случилась вечером 17 июля возле дома 7-2 на Хорошевском шоссе. Между 30-летним мужчиной и четырьмя другими людьми произошел конфликт. В определенный момент словесная перебранка вылилась в драку. В результате злоумышленники нанесли серьезные травмы пострадавшему и скрылись с места преступления.
К моменту прибытия медиков скорой помощи мужчина впал в кому. В клинике, среди прочих проблем, у него выявили перелом основания черепа.
На следующий день сотрудники полиции арестовали всех участников драки, которыми оказались молодые люди 21-22 лет. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье, предполагающей умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.