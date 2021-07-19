Солдат морской пехоты ранил ножом туриста в Балтийске

В Балтийске
солдат морской пехоты напал с ножом на отдыхающих, которые спали в палатке, и нанес мужчине серьезные ранения. Об этом сообщает Телеграм-канал «Amber Mash
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Установлено, что приехавшая из Калининграда
семейная пара ночевала на пляже в районе Гвардейского бульвара. В 4:30 утра к ним ворвался солдат морской пехоты Айдар Ибрагимов, который набросился на мужчину с ножом. В результате пострадавшего госпитализировали, медикам удалось спасти ему жизнь. Виновник произошедшего был задержан.
Ранее сообщалось, что жительницу Санкт-Петербурга подозревают в убийстве ножом сына. В квартире на проспекте Культуры Северной столицы обнаружили окровавленное тело мужчины. Сотрудники полиции арестовали мать умершего — 74-летнюю местную жительницу. Об этом изданию «Невские новости» сообщил источник в правоохранительных структурах.
Уточняется, что 47-летнего жителя города на Неве нашли с ножевым ранением в животе. Медики скорой помощи только констатировали смерть. Оказалось, что все произошло в ходе бытовой ссоры. Женщина была задержана, но стражам порядка пришлось доставить ее в медучреждение, а не в отделение — ей стало плохо. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Также ранее стало известно, что в ночь на 16 июля на Будапештской улице Санкт-Петербурга 37-летний мужчина ударил ножом обидчиков, избивших его жену. Рядом с домом 108 случилась конфликтная ситуация между двумя мужчинами и супружеской парой, которая живет в соседнем многоэтажном доме. Спустя несколько часов раненый умер в больнице.