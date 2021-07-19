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В Комсомольске-на-Амуре рухнула бетонная плита многоэтажки

ИА Regnum
18 минут назад
В Комсомольске-на-Амуре ранним утром 18 июля упала плита ограждения технического этажа многоэтажки 10 по проспекту Московскому. По счастливой случайности никто не пострада
В Комсомольске-на-Амуре рухнула бетонная плита многоэтажки
Фото: regnumregnum
Эксперты обследовали конструктив верхних этажей, а также вторую находящуюся рядом плиту ограждения.
Работы по обследованию дома в десять этажей продолжаются, но, по предварительным данным, его конструктиву ничто не угрожает — эксперты заверяют, что вторая плита ограждения технического этажа рядом с рухнувшей опасности не представляет, но управляющей компании было рекомендовано укрепить эту плиту со стороны чердака.
По предварительным заключениям, обрушение могло произойти из-за прикреплённых к плите кабелей, которые шли со стороны соседнего дома. Многолетние колебания кабелей и могли привести к обрушению, но пока это только гипотеза — работа экспертной комиссии продолжается.
Дом был построен в 1989 году, пишет KOMSAGRAM на своей странице в соцсетях.
Как сообщало ИА REGNUM, жители печально известного дома из микрорайона Северный, 39 в Чите, который наклонился уже более чем на 50 сантиметров, развесили плакаты с надписью SOS и написали на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
Происшествия,Владимир Путин,Комсомольск-На-Амуре,
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