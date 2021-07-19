Появилось видео с места жесткой посадки Ан-28 в Томской области

Следственный комитет показал место жёсткой посадки Ан-28. Напомним, легкомоторный самолёт Ан-28 совершил экстренную посадку на открытой местности.

Сообщается, что летательный аппарат после аварии восстановлению не подлежит. Он перевернулся после приземления, на расстоянии 180 метров от первой точки касания.

Стоит отметить, что для установления точной причины отказа двигателя, на экспертизу взяли образцы топлива и документацию. Также были допрошены пассажиры и авиатехник.