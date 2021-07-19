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Появилось видео с места жесткой посадки Ан-28 в Томской области

Александр Кузьмин
35 минут назад
Следственный комитет показал место жёсткой посадки Ан-28. Напомним, легкомоторный самолёт Ан-28 совершил экстренную посадку на открытой местности.
Сообщается, что летательный аппарат после аварии восстановлению не подлежит. Он перевернулся после приземления, на расстоянии 180 метров от первой точки касания.
Стоит отметить, что для установления точной причины отказа двигателя, на экспертизу взяли образцы топлива и документацию. Также были допрошены пассажиры и авиатехник.
Чтобы установить точную причину отказа двигателей, на экспертизу взяли образцы топлива, документацию, допрошены пассажиры и авиатехник. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Происшествия,Видео,СКР,Томская Область,
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