Мужчина вытолкнул девушку из окна 15 этажа в Москве

По ее словам, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются очевидцы и свидетели случившегося. Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно.