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СК: Мужчина вытолкнул бывшую девушку из окна 15 этажа на юге Москвы и выпал следом

Агентство «Москва»иещё 1
28 минут назад
Мужчина после ссоры вытолкнул бывшую девушку из окна 15 этажа на юге Москвы и выпал следом. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве Юлия Иванова.
Мужчина вытолкнул девушку из окна 15 этажа в Москве
Фото: © СУСК РФ по Астраханской области© СУСК РФ по Астраханской области
«По данным следствия, вечером 18 июля 2021 года вблизи жилого дома, расположенного по ул. Борисовские пруды в Москве, обнаружено тело женщины 1988 года рождения с травмами характерными при падении с большой высоты. Предварительно следствие полагает, что мужчина приехал к бывшей девушке забрать свои вещи, в ходе встречи у них произошла ссора, которую слышали свидетели, и на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений мужчина толкнул ее с высоты 15 этажа. После совершенного преступления спустя непродолжительное время мужчина покончил жизнь самоубийством», - рассказала Иванова.
По ее словам, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются очевидцы и свидетели случившегося. Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно.
Ранее СМИ сообщили, что сначала из окна упала женщина, мужчина некоторое время сидел на подоконнике, затем тоже упал вниз. Оба погибли.
Происшествия,Москва,
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