Продавцы напали на посетителей стритфуда, после того как последние нашли стекло в своей еде. Видео публикует telegram-канал “Нижний 1”.

На кадрах видно, как два человека в одинаковых красных футболках, с бейсбольными битами в руках пытаются ударить парня в машине. При этом с обеих сторон сыпятся нецензурные слова. В конце концов парень умудряется закрыть дверь авто, но продолжается спорить после того, как опускает стекло.

Сообщается, что инцидент произошёл в Нижнем Новгороде. Парень купил шаурму и нашёл внутри кусок стекла. После неприятной находки клиент уличной забегаловки направился в место покупки шаурмы и предъявил претензии поварам. Те набросились на недовольного с бейсбольными битами.