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Нападение продавцов шаурмы на посетителей сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
Продавцы напали на посетителей стритфуда, после того как последние нашли стекло в своей еде. Видео публикует telegram-канал “Нижний 1”.
На кадрах видно, как два человека в одинаковых красных футболках, с бейсбольными битами в руках пытаются ударить парня в машине. При этом с обеих сторон сыпятся нецензурные слова. В конце концов парень умудряется закрыть дверь авто, но продолжается спорить после того, как опускает стекло.
Сообщается, что инцидент произошёл в Нижнем Новгороде. Парень купил шаурму и нашёл внутри кусок стекла. После неприятной находки клиент уличной забегаловки направился в место покупки шаурмы и предъявил претензии поварам. Те набросились на недовольного с бейсбольными битами.
Пострадавшие в полицию не обращались, судя по всему они уехали от своих обидчиков.
Происшествия,Видео,
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