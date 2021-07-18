Задержанную сотрудницу "Ленты.ру" вернули из больницы в ОВД

Сотрудницу «Ленты.ру» Анастасию Завьялову, которую полицейские задержали в Москве , госпитализировали в Боткинскую больницу. В скором времени ее вернули обратно в отделение МВД , сообщается сайте издание со ссылкой на ОВД по Басманному району.

Фото: t.me/readovkanews t.me/readovkanews

Завьялова вечером 17 июля стала свидетельницей задержания женщины с ребенком в районе Чистых прудов. После того как журналистка начала видеосъемку происходящего и попросила представителя правоохранительных органов разъяснить ситуацию, сотрудник 2-го специального полка полиции ГУ МВД России попытался спрятать свои нагрудные знаки от попадания в кадр.

Далее журналистку задержали и доставили в отдел МДВ по Басманному району города. При задержании работники полиции толкнули Завьялову, ударили ее головой об стол, наступили на нее коленом и нанесли травму руки.

После доставки Завьяловой в отделение полиции в 22.15 сотрудник более шести с половиной часов отказывался разъяснить суть претензий, а также выдавать протокол об административном правонарушении.

Предварительно, Завьялову обвинили по статье 20.1.2 Кодекса об административных правонарушениях России (мелкое хулиганство). Работница СМИ задержана до суда, который пройдет 19 июля.