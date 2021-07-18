Кран потопил яхту в Кронштадте

Кран рухнул на яхту в Кронштадте , морское судно затонуло. Об этом сообщается на странице «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» «ВКонтакте».

Фото: spb_today/vk.com spb_today/vk.com

Фото с места происшествия разместили очевидцы в воскресенье, 18 июля.

Инцидент произошел на пристани у Тулонской аллеи и ЖК «Фортеция». Кран обрушился на яхту, которая очень скоро ушла на дно.

Очевидцы отметили, что этот кран не справился с задачей по подъему яхты. Никто не пострадал в результате происшествия.

Обстоятельства инцидента в настоящий момент не уточняются, владелец яхты неизвестен.

Ранее в Санкт-Петербурге катер «Bester 119» врезался в бетонное ограждение. Пострадали девять человек, в том числе трое детей. Один из пассажиров судна умер от остановки сердца в больнице. Как рассказали свидетели ЧП, трагедия произошла по вине нетрезвого капитана.