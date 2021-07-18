Напавшими на украинских пограничников оказались сотрудники СБУ

"СБ Украины установила, что к нападению на пограничников в Сумской области причастны ее сотрудники. Спецслужба уже передала подозреваемых в нападении сотрудников органам следствия", - отметили в ведомстве агентству "РБК Украина".
"На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками службы, отстранены от работы", - добавили в пресс-службе, заверив, что СБУ будет сотрудничать со следствием для привлечения виновных в нападении на пограничников к ответственности "безотносительно к должностям и фамилиям".