В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Напавшими на украинских пограничников оказались сотрудники СБУ

ТАСС
13 минут назад
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) причастны к нападению на пограничный наряд, во время которого минувшей ночью в Сумской области на границе с Россией двум пограничникам были нанесены телесные повреждения и у них было отобрано оружие. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба СБУ.
Напавшими на украинских пограничников оказались сотрудники СБУ
Фото: ТАССТАСС
"СБ Украины установила, что к нападению на пограничников в Сумской области причастны ее сотрудники. Спецслужба уже передала подозреваемых в нападении сотрудников органам следствия", - отметили в ведомстве агентству "РБК Украина".
"На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками службы, отстранены от работы", - добавили в пресс-службе, заверив, что СБУ будет сотрудничать со следствием для привлечения виновных в нападении на пограничников к ответственности "безотносительно к должностям и фамилиям".
Ранее в воскресенье МВД Украины сообщило, что ночью на украинско-российском участке государственной границы в Сумской области произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум пограничникам трое неизвестных нанесли телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием. В министерстве добавили, что совместными действиями с Национальной полицией оружие было возвращено, осуществляется розыск лиц, заведено уголовное дело.
После случившегося пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что нападавшие скрылись на территории Украины и нападение произошло именно с украинской территории. Пострадавшие пограничники находятся в удовлетворительном состоянии.
Происшествия,Андрей Демченко,СБУ,МВД,Россия,Украина,
35
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители