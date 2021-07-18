Сбившей детей в Москве автоледи потребовали ужесточить обвинение

Московская прокуратура потребовала ужесточить обвинение против 18-летней студентки Валерии Башкировой , насмерть сбившей двоих детей на пешеходном переходе в Москве . Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

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«Прокуратура потребовала от органов полиции незамедлительно предъявить женщине обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ и возбудить перед судом ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что на данный момент дело в отношении Валерии Башкировой возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ, по факту смерти одного человека, в рамках которой суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Часть 5 той же статьи УК касается случая гибели двух и более пострадавших в ДТП и грозит виновнику наказанием в виде лишения свободы до 7 лет.

Напомним, что ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля. Mazda3 под управлением Башкировой сбила мальчиков 5, 4 лет и коляску с 9-месячной девочкой, пересекавших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному в сопровождении взрослых. На месте погиб старший ребенок, а позже в больнице умер 4-летнй малыш.