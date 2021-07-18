Плита упала с жилого дома в Комсомольске-на-Амуре

Инцидент произошел рано утром на Московском проспекте. По данным источника, людей на улице в этот момент не оказалось, поэтому никто не пострадал.

Стена обвалилась на техническом этаже под кровлей. Сейчас дом осматривают специалисты, чтобы выяснить причины и исключить вероятность падения соседней плиты.

Аналогичный инцидент произошел осенью 2020 года во Владивостоке. Там во время ледяного шторма бетонная плита сорвалась с крыши многоэтажки и упала на припаркованный у подъезда автомобиль. Владелец машины, который в это время чистил ее от снега, успел отшагнуть в сторону.