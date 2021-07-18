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В Комсомольске-на-Амуре с жилого дома рухнула бетонная плита

Ювелина Бернст
1 час назад
Огромная бетонная плита обрушилась с фасада 10-этажного жилого дома в Комсомольске-на Амуре, сообщает ФАН со ссылкой на источник.
Плита упала с жилого дома в Комсомольске-на-Амуре
Фото: InstagramInstagram
Инцидент произошел рано утром на Московском проспекте. По данным источника, людей на улице в этот момент не оказалось, поэтому никто не пострадал.
Стена обвалилась на техническом этаже под кровлей. Сейчас дом осматривают специалисты, чтобы выяснить причины и исключить вероятность падения соседней плиты.
«Зато с нас дерут деньги за содержание и капитальный ремонт», - написали в соцсетях возмущенные местные жители.
Они также рассказали, что постоянно ходят в том месте, куда упала плита.
Аналогичный инцидент произошел осенью 2020 года во Владивостоке. Там во время ледяного шторма бетонная плита сорвалась с крыши многоэтажки и упала на припаркованный у подъезда автомобиль. Владелец машины, который в это время чистил ее от снега, успел отшагнуть в сторону.
Происшествия,Комсомольск-На-Амуре,
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