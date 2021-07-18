В Якутию направили два самолета для тушения пожаров

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"В связи с ухудшением обстановки с природными пожарами в Якутии по решению главы МЧС России Евгения Зиничева для тушения дополнительно направлены два самолета-амфибии Бе-200ЧС МЧС России", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в течение суток в город Мирный прибудет воздушное судно Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, также ожидается прибытие второго самолета Южного авиационно-спасательного центра из Ростова-на-Дону.

В настоящее время в регионе сложная обстановка сохраняется на территории 13 районов - Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Таттинского, Хангаласского и Сунтарского. Там зарегистрировано 187 очагов природных пожаров. Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка специалистов МЧС России, которые предпринимают все необходимые меры для стабилизации ситуации. Специалисты круглосуточно проводят опашку земли, расширяют минерализованые полосы, а также непосредственно тушат очаги возгорания.

Город Якутск и 51 населенный пункт из-за действующих пожаров находится в зоне задымленности. Ведется постоянный мониторинг воздуха, а также лабораторный контроль за содержанием химических веществ в атмосферном воздухе населенных мест. В Якутске из-за северо-западного ветра дым от пожаров идет со стороны Горного улуса, там в настоящее время ведется тушение пожара возле Магараса.