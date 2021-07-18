В центре Москвы задержали мужчину с муляжом АК-47

В центре Москвы
задержали молодого человека в камуфляже, маске и с автоматом, завернутым в ткань. Инцидент произошел накануне у здания Политехнического музея, сообщает
РЕН ТВ.
Юноша вел себя странно, ходил по улице и озирался. Прохожие заподозрили неладное и позвонили в полицию.
Прибывший патруль задержал 20-летнего молодого человека. При себе у него был муляж автомата АК-47. Он вез его из дома на дачу, в подмосковное Фрязино.
Задержанного допросили в отделе, а затем отпустили.
Год назад в Санкт-Петербурге 16-летний подросток пытался пронести на станцию метро «Улица Дыбенко» автомат Калашникова и нож. Позже выяснилось, что автомат он купил на сайте бесплатных объявлений.