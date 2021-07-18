В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В центре Москвы задержали парня в маске с муляжом АК-47

Майк Габриелян
58 минут назад
В центре Москвы задержали молодого человека в камуфляже, маске и с автоматом, завернутым в ткань. Инцидент произошел накануне у здания Политехнического музея, сообщает РЕН ТВ.
В центре Москвы задержали мужчину с муляжом АК-47
Фото: ТАССТАСС
Юноша вел себя странно, ходил по улице и озирался. Прохожие заподозрили неладное и позвонили в полицию.
Прибывший патруль задержал 20-летнего молодого человека. При себе у него был муляж автомата АК-47. Он вез его из дома на дачу, в подмосковное Фрязино.
Задержанного допросили в отделе, а затем отпустили.
Год назад в Санкт-Петербурге 16-летний подросток пытался пронести на станцию метро «Улица Дыбенко» автомат Калашникова и нож. Позже выяснилось, что автомат он купил на сайте бесплатных объявлений.
Происшествия,РЕН ТВ,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители