Украинские пограничники подверглись нападению на границе с Россией

"Этой ночью на украинско-российском участке государственной границы в Сумской области произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум пограничникам трое неизвестных нанесли телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием", - заявили в ведомстве.
"Проводятся неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по статьям Уголовного кодекса Украины "Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов", "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Отдельные санкции данных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.