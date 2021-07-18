Мужчина угрожает выпрыгнуть из окна в Москве

Мужчина угрожает выпрыгнуть из окна квартиры, расположенной в многоэтажном жилом доме на юге Москвы. На место ожидается прибытие психологов. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах."В многоэтажном жилом доме на Братеевской улице, д. 18, корпус 3, мужчина, свесив ноги сидит в окне квартиры... Что побудило его к таким действиям - устанавливается", - сказал собеседник агентства.На место запрошены психологи и сотрудники экстренных служб.Мужчине, угрожавшему выбросить сына с балкона, грозит до 10 лет колонии