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В Москве мужчина угрожает выпрыгнуть из квартиры

ТАСС
1 час назад
Мужчина угрожает выпрыгнуть из окна квартиры, расположенной в многоэтажном жилом доме на юге Москвы. На место ожидается прибытие психологов. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.
Мужчина угрожает выпрыгнуть из окна в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В многоэтажном жилом доме на Братеевской улице, д. 18, корпус 3, мужчина, свесив ноги сидит в окне квартиры... Что побудило его к таким действиям - устанавливается", - сказал собеседник агентства.
На место запрошены психологи и сотрудники экстренных служб.
Происшествия,ИТАР-ТАСС,Москва,
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