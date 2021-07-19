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Около 20 человек погибли при взрыве в Багдаде

Российская Газетаиещё 3
1 час назад
Как минимум 20 человек погибли, свыше 40 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего на одном из рынков Багдада. Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", взрывное устройство сработало в восточном районе иракской столицы Мадинат-Садр, населенном в основном шиитами.
Около 20 человек погибли при взрыве в Багдаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным AP, рынок был заполнен покупателями в связи с приближающимся праздником Курам-байрам.
На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за атаку. Полиция и военные начали расследование. По некоторым данным, был арестован командир полка полиции, который должен был обеспечивать безопасность на рыночной площади.
Происшествия,В мире,Взрывы и катастрофы,
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