Около 20 человек погибли при взрыве в Багдаде

Как минимум 20 человек погибли, свыше 40 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего на одном из рынков Багдада. Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", взрывное устройство сработало в восточном районе иракской столицы Мадинат-Садр, населенном в основном шиитами.

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По данным AP, рынок был заполнен покупателями в связи с приближающимся праздником Курам-байрам.