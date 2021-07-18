СК взял на контроль дело о жесткой посадке Ан-28 под Томском

Самолет Ан-28 выполнял рейс из города Кедрового в Томск. По данным СК, примерно на десятой минуте полета оба двигателя самолета прекратили работу. Повторные запуски двигателей не привели к восстановлению их работоспособности. После этого командир воздушного судна с высоты подобрал место для аварийного приземления, при неработающих двигателях самолет спланировал на площадку, расположенную в 70 км от города Кедрово Томской области. Экипаж самолета не докладывал о неполадках на борту, все предполетные процедуры были проведены, самолет был технически исправен.