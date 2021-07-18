В Якутске приостановлено авиасообщение из-за дыма от пожаров

На сайте правительства Якутии также указано, что движение паромов приостановлено на переправах Якутск—Нижний Бестях, Кангалассы—Соттинцы и Мохсоголлох—Качикатцы.

В Якутию также была направлена дополнительная группировка лесопожарных из соседних регионов. По последним данным Авиалесоохраны, работы по тушению ведутся на девяти тыс. га в республике.