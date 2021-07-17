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В Саранске труп мужчины несколько часов плавал в луже посреди улицы

Елена Прошина
16 минут назад
Проверка организована после публикации в Сети кадров с трупом, лежащим в воде на асфальте в центре столицы Мордовии. Об этом сообщил изданию «Подъем» мэр Саранска Петр Тултаев.
В Саранске труп мужчины несколько часов плавал в луже посреди улицы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Человеку, судя по всему, стало плохо с сердцем. Полиция подходила, скорая подходила. Его накрыли, потом увезли для вскрытия. Можно было, наверное, чуть-чуть отодвинуть, чтобы в луже не лежал. Сейчас проводится расследование, дана команда», - заявил Тултаев.
Ранее в ряде пабликов Саранска появились фото и видеоролики, на которых демонстрировалось тело мужчины с накрытым пакетом лицом, почти полностью покрытое водой в луже на одной из улиц города. Происшествие имело место 16 июля.
Одна из свидетельниц произошедшего уточняет в комментариях к ролику, что труп пролежал в воде с 13:30 до 15:40. По ее словам, прибывшие полиция и скорая уехали с места происшествия, как только начался дождь и тело постепенно оказалось полностью в воде.
«Лежит человек в луже, кровь от дождя по всему асфальту течет и всем по А не должен ли полицейский стоять, оцепив место спецлентой?!» - возмущается один из пользователей соцсетей.

«Труповозок очень мало. У нас на весь огромный район одна труповозка, потому и забирают покойников через несколько часов», - объясняет причину другой комментатор.
Происшествия,Республика Мордовия,Саранск,
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