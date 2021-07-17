В Саранске труп мужчины несколько часов плавал в луже посреди улицы

Ранее в ряде пабликов Саранска появились фото и видеоролики, на которых демонстрировалось тело мужчины с накрытым пакетом лицом, почти полностью покрытое водой в луже на одной из улиц города. Происшествие имело место 16 июля.

Одна из свидетельниц произошедшего уточняет в комментариях к ролику, что труп пролежал в воде с 13:30 до 15:40. По ее словам, прибывшие полиция и скорая уехали с места происшествия, как только начался дождь и тело постепенно оказалось полностью в воде.