В Саранске труп мужчины несколько часов плавал в луже посреди улицы

«Человеку, судя по всему, стало плохо с сердцем. Полиция подходила, скорая подходила. Его накрыли, потом увезли для вскрытия. Можно было, наверное, чуть-чуть отодвинуть, чтобы в луже не лежал. Сейчас проводится расследование, дана команда», - заявил Тултаев.
«Лежит человек в луже, кровь от дождя по всему асфальту течет и всем по А не должен ли полицейский стоять, оцепив место спецлентой?!» - возмущается один из пользователей соцсетей.
«Труповозок очень мало. У нас на весь огромный район одна труповозка, потому и забирают покойников через несколько часов», - объясняет причину другой комментатор.