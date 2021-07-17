Девушке, сбившей детей на переходе в Москве, избрали меру пресечения

ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов в Москве. В результате происшествия пострадали мальчики в возрасте девять месяцев, пяти и четырех лет. В момент аварии они находились вместе с двумя взрослыми. Дети приняли на себя основной удар. По предварительным данным, мальчик пяти лет получил перелом основания черепа, мальчик четырех лет - перелом голени и закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, девятимесячный ребенок - сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.