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Девушке, сбившей детей на переходе в Москве, избрали меру пресечения

Ювелина Бернст
46 минут назад
Суд отправил под домашний арест 18-летнюю Валерию Башкирову, сбившую на пешеходном переходе в Москве троих малолетних детей, один из которых скончался. Об этом сообщил РИА "Новости" пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.
Девушке, сбившей детей на переходе в Москве, избрали меру пресечения
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Никулинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия", — сказал Лазарев.
Он уточнил, что Башкирова останется под домашним арестом минимум до 15 сентября.
Ей предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Девушке грозит до пяти лет лишения свободы.
Состояние алкогольного опьянения у Башкировой экспертизой не подтвердилось, уточнил ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры.
ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов в Москве. В результате происшествия пострадали мальчики в возрасте девять месяцев, пяти и четырех лет. В момент аварии они находились вместе с двумя взрослыми. Дети приняли на себя основной удар. По предварительным данным, мальчик пяти лет получил перелом основания черепа, мальчик четырех лет - перелом голени и закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, девятимесячный ребенок - сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
Всех детей госпитализировали. Старший ребенок скончался в больнице.
Происшествия,Валерия Башкирова,Генпрокуратура РФ,ИТАР-ТАСС,Москва,
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