Водитель Gelandewagen обстрелял автобус в центре Москвы

Полиция возбудила уголовное дело после стрельбы по автобусу на Большой Пироговской улице, расположенной в центре Москвы сообщает ТАСС.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Инцидент произошел 16 июля. Водитель Mercedes Gelandewagen после конфликта с водителем общественного транспорта выстрелил в пассажирский автобус. В результате происшествия никто не пострадал, водитель иномарки скрылся с места.

Установить номер машины помог видеорегистратор автобуса. Уточняется, что Gelandewagen был снят с учета, ранее им владела женщина.