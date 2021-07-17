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Водитель Gelandewagen обстрелял автобус в центре Москвы

Мослентаиещё 2
1 час назад
Полиция возбудила уголовное дело после стрельбы по автобусу на Большой Пироговской улице, расположенной в центре Москвы, сообщает ТАСС.
Водитель Gelandewagen обстрелял автобус в центре Москвы
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look PressKonstantin Kokoshkin / Global Look Press
Инцидент произошел 16 июля. Водитель Mercedes Gelandewagen после конфликта с водителем общественного транспорта выстрелил в пассажирский автобус. В результате происшествия никто не пострадал, водитель иномарки скрылся с места.
Установить номер машины помог видеорегистратор автобуса. Уточняется, что Gelandewagen был снят с учета, ранее им владела женщина.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Стрелка сейчас ищут.
Происшествия,ИТАР-ТАСС,Москва,
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