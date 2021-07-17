Расчленённый труп женщины нашли на лестничной площадке в Томской области

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По предварительным данным, 17 июля на лестничной площадке в доме 2 Б по ул. Виталия Грачева в посёлке Зональная станция Томского района нашли труп неустановленной женщины. На теле были признаки насильственной смерти, отсутствовали некоторые конечности. По данным ведомства, это свидетельствует о попытке расчленения. В мусорном баке рядом с домом нашли части тела, завёрнутые в пакет.