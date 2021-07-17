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Расчленённый труп женщины нашли на лестничной площадке в Томской области

ИА Regnum
1 час назад
В Томске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения мёртвой женщины на лестничной площадке жилого дома. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 июля в следственном управлении СКР по Томской области.
Расчленённый труп женщины нашли на лестничной площадке в Томской области
Фото: ИА RegnumИА Regnum
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По предварительным данным, 17 июля на лестничной площадке в доме 2 Б по ул. Виталия Грачева в посёлке Зональная станция Томского района нашли труп неустановленной женщины. На теле были признаки насильственной смерти, отсутствовали некоторые конечности. По данным ведомства, это свидетельствует о попытке расчленения. В мусорном баке рядом с домом нашли части тела, завёрнутые в пакет.
Подозреваемый — 63-летний мужчина — задержан. Он дал признательные показания. Расследование продолжается, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели и подозреваемый.
Происшествия,Томская Область,Томск,
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