Пилоту севшего в тайге Ан-28 требуется операция

Пилота и пассажирку самолёта Ан-28 госпитализировали в областную клиническую больницу после жёсткой посадки лайнера в Томской области

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областной Депздрав.

Пилот получил травму ноги, а девушка — сотрясение мозга. По словам замгубернатора региона Анны Левко, оба пациента находятся на лечебно-охранительном режиме.

«Состояние девушки, по данным на утро субботы, ближе к удовлетворительному, она проходит консервативное лечение. Думаю, что в ближайшее время мы её выпишем на амбулаторное лечение. Второму госпитализированному пациенту — мужчине — в ближайшее время будет выполнена операция — металлоостеосинтез», — рассказал главврач больницы Михаил Лукашов.

Другие пассажиры борта получили ушибы или сотрясения лёгкой степени, в госпитализации необходимости не возникло.