Придавленного квадроциклом американца спасло пиво

Хозяин ранчо в американском штате Вайоминг, придавленный квадроциклом, выживал два дня с помощью пива и воды. Об этом сообщает Fox News. 53-летнего Фрэнка Рейнольдса придавило транспортным средством, когда он пытался поймать корову и теленка на соседском кладбище. Инцидент произошел в воскресенье, но мужчину обнаружили только спустя пару дней.

Фото: WIkimedia WIkimedia

По заверениям родных, они думали, что Рейнольдс уехал в поход или отправился гулять с друзьями.

В понедельник семья фермера начала переживать, в то время как сам он лежал придавленный квадроциклом с вывихом плеча и сломанными ребрами. Рейнольдс пытался привлечь внимание людей сигналя в гудок, но к моменту, когда были организованы поиски, батарея транспортного средства уже была разряжена.